Elecciones 2025: Karina Milei y Patricia Bullrich van a Misiones, mientras Cristina Kirchner visita Corrientes

La presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desembarcarán este sábado en Misiones para compartir actividades de campaña con el postulante libertario Diego Hartfield para las elecciones legislativas de la provincia del 8 de junio. Por su parte Cristina Kirchner viaja a Corrientes para respaldar la candidatura a gobernador del actual intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa.

Karina Milei, Bullrich y el vicepresidente de LLA y titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estarán mañana y el sábado en las ciudades de Oberá y Posadas. Estarán acompañados por el presidente de LLA Misiones, Adrián Núñez, y el ex tenista y candidato a diputado provincial, Diego Hartfield.

«La visita forma parte de la gira nacional que lleva adelante La Libertad Avanza para consolidar el partido por toda la Argentina», se sostuvo en un comunicado.

Cristina Kirchner en Corrientes: acompañará a Martín “Tincho” Ascúa en las elecciones 2025

El Consejo Nacional del Partido Justicialista había apoyado el martes pasado la candidatura de Ascúa durante una reunión presidida por Fernández de Kirchner en la sede partidaria de la calle Matheu 130, que tuvo como objetivo evaluar la «situación política y electoral» del país.

La visita de la ex jefa de Estado a Paso de los Libres fue confirmada por la titular del PJ correntino y ex senadora Ana Almirón, quien aseguró que CFK se mostró “preocupada” por el temporal en esa jurisdicción y destacó la intención de la ex mandataria de que el peronismo “gobierne” la provincia ubicada en la Región del Litoral.

Las elecciones a gobernador en Corrientes, previstas para el 31 de agosto, se perfilan como una disputa clave. El actual mandatario provincial y presidente de la UCR local, Gustavo Valdés, no puede buscar la reelección, pero mantiene su influencia dentro del escenario político correntino.

En la alianza oficialista existen varios posibles postulantes a suceder al actual gobernador, como su hermano, Juan Pablo Valdés, el actual intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, y el senador nacional, Eduardo Vischi.

Con Agencia de Noticias Argentinas.