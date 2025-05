Cristina Kirchner encabezó el acto del 25 de Mayo y calificó al gobierno de Javier Milei como un «desgobierno»

Este domingo 25 de Mayo, Cristina Fernández de Kirchner fue la figura central del Encuentro de la Cultura Popular en el Polo Cultural Saldías, en el barrio porteño de Retiro, en un acto cargado de mensajes políticos y críticas directas al gobierno de Javier Milei, al que calificó de «desgobierno». Allí, la expresidenta lanzó una dura arenga al peronismo y llamó a «desmontar el relato de la derrota».

Durante su discurso, Cristina Kirchner calificó a la administración libertaria como un «desgobierno» y sostuvo que «quiere hacernos creer que encontró la fórmula de la Coca Cola», pero que esa receta «ya la hicieron antes en la década del ’90 con el dólar barato de la convertibilidad».

En un tono combativo, remarcó que «de seguir este endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana» y apuntó contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al advertir que «al tercer año, no se liquida un solo dólar de exportación en Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda».

«¿Territorio, tal vez? ¿Les darán un pedazo de Ushuaia, de Tierra del Fuego, para hacer alguna base, como les dio el payaso de Zelenski al otro?«, cuestionó con dureza.

También consideró que el Pacto de Mayo, firmado el año pasado, fue una «bomba de humo» y se burló del eslogan oficialista sobre la libertad económica: «Tus dólares, tu decisión. Un pastelito está dos lucas, ¿qué te pasa?».

Cristina Kirchner: «Ahora a Zamba me lo quieren poner más clarito»

En su mensaje, la expresidenta también se refirió al relanzamiento del canal infantil Paka Paka y lanzó una crítica irónica: «Ahora a Zamba me lo quieren poner más clarito, no morocho, me lo han maquillado y en cualquier momento aparece de ojos celestes».

Sobre la proyección de las actuales autoridades, lanzó: «¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años? No construyeron nada, ni una puta escuela, un puto edificio ni un puto monumento. Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron, o denostar. Qué mediocres y chatos».

En otro tramo de su intervención, señaló que en las últimas elecciones porteñas «Milei perdió en los barrios populares en los que había ganado en primera vuelta en 2023», lo que atribuyó al impacto de la crisis económica: «Es el lugar en donde primero impacta la crisis: se termina la changa y no se puede contratar a la niñera ni al jardinero ni nada. Y eso va a seguir. Este modelo le sirve solo al 30% de la población, el otro 70% queda fuera. Pero es progresivo».

Además, hizo una autocrítica dirigida al interior del peronismo y, en un mensaje que pareció aludir a Axel Kicillof, convocó a «dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos» y dejar atrás “las mezquindades y los egos que tanto daño han hecho y han provocado fragmentación inútil».

«No se trata de repetir slogans como ‘Estado presente’, sino de ver cómo logramos un Estado eficiente, acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad», agregó, e instó a «replantear el modelo económico» del peronismo «sin prejuicio ni falsos clichés históricos o culturales».

Finalmente, reflexionó sobre el vínculo entre el electorado y el movimiento: «Pareciera que aquellos que apostaron por Milei tampoco quieren volver con nosotros, y tenemos que preguntarnos el por qué».

