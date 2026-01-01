Cristina Kirchner: a 12 días de la operación y expectante por novedades en su situación judicial

La expresidenta Cristina Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, tras cumplirse 12 días de su cirugía de urgencia. Según el último parte médico difundido el lunes, la titular del Partido Justicialista presenta una “lenta recuperación del íleo posoperatorio”, una parálisis temporal del intestino derivada del estrés quirúrgico.

Actualmente, la paciente se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Ante este cuadro, aún no existe una fecha confirmada para su alta médica, mientras continúa alojada en una habitación individual donde pasó las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Causa Vialidad: la estrategia judicial en enero de Cristina Kirchner

En paralelo a su situación de salud, la defensa de la exmandataria —quien cumple una condena de seis años de prisión por la “Causa Vialidad”— busca aprovechar el inicio de la feria judicial de enero. Los abogados, encabezados por Carlos Beraldi, intentarán que el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) revise decisiones previas sobre su detención domiciliaria en San José 1111.

Entre los pedidos rechazados anteriormente que la defensa busca reflotar se encuentran:

La ampliación del régimen de visitas .

. El retiro de la tobillera electrónica .

. La extensión del tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio.

La expectativa de la defensa radica en que la conformación del TOF2 se verá modificada durante enero. Debido a las vacaciones de los jueces Barroetaveña y Hornos, el tribunal quedará integrado por Mariano Borinsky, la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci.

Este cambio en dos de los tres votos abre la posibilidad de que se reabra la discusión sobre las condiciones de detención de la expresidenta mientras continúa su recuperación.