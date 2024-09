Cristina Kirchner pidió declarar en la causa de los afiches

La exvicepresidenta Cristina Kirchner apeló el fallo del juez De Campos, quien archivó la investigación sobre los afiches que la acusaban de asesina en marzo de 2022.

“Ha decidido archivar la causa con un argumento absolutamente arbitrario y exiguo, cambiando radicalmente la tipificación de los delitos para justificar el absurdo y no cumplir con sus deberes de funcionario público que es ni más ni menos que investigar un delito que a todas luces es de acción pública”, argumenta el escrito presentado por el abogado Gregorio Dalbón.

Pero este lunes, el juez De Campos cerró la causa argumentando que ya se habían descartando todas las figuras penales y que no se podía encuadrar como una calumnia o injuria porque la propia afectada, la ex vicepresidenta, no la impulsó como tal.

Ahora, la defensa de la ex vicepresidenta pidió que la decisión de archivar la causa sea revisada por la Cámara del Crimen y que se tomen las medidas de prueba pendientes. También apeló el fiscal Leonel Gómez Barbella.

Cuál fue el motivo de la causa de los afiches contra Cristina Kirchner

El 28 de marzo de 2022 la Ciudad de Buenos Aires amaneció inundada de afiches con la imagen de Cristina Kirchner y las frases “Culpable 35.000 muertes. Asesina. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas», en alusión a las muertes por la pandemia de Covid-19.

El ex presidente Alberto Fernández repudió los hechos por los que intervinieron tres jueces de tres fueros distintos. Se realizaron allanamientos y, si bien se logró determinar cuánto se pagó por los carteles y dónde los imprimieron, nunca se llegó a conocer a los autores intelectuales.

Durante meses, la investigación estuvo frenada por una disputa de competencia que llegó hasta la Corte Suprema y motivó la intervención del Procurador General Eduardo Casal. El Máximo Tribunal terminó opinando que la causa tenía que tramitar en el fuero criminal y correccional, en línea con el pedido de la querella y de la Fiscalía.

Agencia Noticias Argentinas.