Cristina Kirchner a un paso del alta: cómo pasó la noche tras su cirugía por peritonitis

El hermetismo en el Sanatorio Otamendi comenzó a ceder. Tras un fin de semana de máxima tensión, el entorno de Cristina Fernández de Kirchner confirmó que la expresidenta evoluciona favorablemente y los médicos ya evalúan otorgarle el alta este lunes.

Cristina fue intervenida de urgencia el pasado sábado mediante una cirugía laparoscópica. Lo que inició como una molestia terminó en un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada, una complicación que obligó a un monitoreo estricto durante las últimas 48 horas.

Cómo está Cristina Kirchner: un cuadro más complejo de lo previsto

Aunque la comunicación oficial del sanatorio fue escueta, el detalle de la «peritonitis localizada» explica por qué la internación se extendió durante todo el fin de semana.

Según el último parte, la exmandataria se encuentra en una habitación individual, «sin complicaciones» y con parámetros estables. Fuentes del Otamendi informaron a La Nación que si la tolerancia al alimento y la respuesta inflamatoria siguen en descenso, este mediodía abandonaría la clínica.

Vigilia y «operativo discreción» para Cristina Kirchner

La internación de la expresidenta alteró los planes del kirchnerismo duro. Mientras cumplía su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, sus seguidores habían organizado una movilización que terminó mutando en una vigilia sobre la calle Azcuénaga.

Bajo el lema «Cristina es inocente» y el ya clásico «Nunca caminarás sola», decenas de militantes se apostaron en el ingreso del Otamendi. Sin embargo, la familia Kirchner evitó el contacto visual: Máximo Kirchner y otros familiares directos utilizaron un acceso lateral por el estacionamiento para evadir las cámaras y el fervor de la calle.