Cristina Kirchner rompió el silencio tras ser condenada por la causa «Vialidad»: «Me atacan por ser mujer»

La expresidenta Cristina Fernández Kirchner fue condenada a seis años de prisión por la Cámara de Casación Penal en la causa «Vialidad«. La acusaron de «administración fraudulenta agravada», pero la exmandataria rechazó la pena y sostuvo que se trata de un ataque en su contra «por ser mujer».

Luego de darse a conocer el fallo de la Cámara Federal, Cristina Kirchner reapareció en una actividad realizada este mediodía en la localidad de Moreno donde se reunió con 400 mujeres promotoras de género del distrito y se refirió a la acusación en su contra. La expresidenta fue contundente al expresar: «Me atacan no sólo por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y no tener razón. Como no me pueden pegar, como no me pueden dar la piña hacen lo que hacen como hoy en Comodoro Py».

Kirchner eligió no estar presente en la sala de audiencia y al tiempo que se leía la sentencia, se reunió con la mujeres de la localidad de Moreno junto a la intendenta Mariel Fernández. Allí ante la atenta mirada de todas, expresó: «No importa, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país».

Luego de esa participación regresó al Instituto Patria, donde la esperaban sus colaboradores más íntimos, entre ellos el senador Oscar Parrilli. No hizo declaraciones y solo salió al balcón para saludar a la militancia.

Repercusiones tras la condena de Cristina Kirchner por la causa «Vialidad»

En paralelo, se sumaron al rechazo del fallo, dirigentes del espacio político que representa.

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, consideró que «no es ninguna sorpresa (el fallo)», porque «estaba anunciado desde hace tiempo por los medios».

«La prueba no da para lo que resolvieron. Si fuese por la prueba, este juicio terminaba por absolución y con en un mensaje muy fuerte, de la Justicia no se puede manosear», añadió el funcionario bonaerense.

Mena reconoció que «jurídicamente no está proscripta», pero dijo entender «a muchos compañeros que refieren que ese el fin último de la condena. Con 6 años de condena, la perpetuidad es desmedida». Por su parte, Andrés «Cuervo» Larroque afirmó que «no por sabido menos atroz, un nuevo fallo que enluta a la democracia. El odio gorila no tiene fin».

En tanto, el abogado Gregorio Dalbón subrayó que «el principio de inocencia de CFK intacto» y destacó que «no es menor la absolución por asociación ilícita».

«La administración fraudulenta fue de donde se cuelgan para sostener la proscripción», destacó el letrado. A su vez aseguró que «la Corte anulará la sentencia igual que en el caso ‘Lula’».

En la misma línea, la senadora Anabel Fernández Sagasti afirmó: «No es una sentencia, es una cacería. La querían muerta y, como no pudieron, la quieren presa o proscripta».