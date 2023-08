Cristina Kirchner viaja a Buenos Aires: análisis de las PASO y reorganización en Unión por la Patria

Tras su reciente viaje a Santa Cruz para ejercer su voto en las PASO, la vicepresidenta Cristina Kirchner viaja a Buenos Aires con el propósito de reevaluar la situación política y reorganizar su campaña de cara a las elecciones generales de octubre. El jueves pasado, la mandataria había viajado a la provincia patagónica para votar, donde el kirchnerismo sufrió una pérdida de poder después de 32 años. Qué desafíos le queda por delante al oficialismo.

Durante su estadía en Santa Cruz, Cristina Kirchner también analizó los resultados de las elecciones primarias (PASO) a nivel nacional, en las cuales el peronismo quedó relegado a un inusual tercer puesto, mientras que Javier Milei obtuvo el primer lugar. Con la mira en las elecciones generales, se espera que la vicepresidenta sostenga reuniones con sus dirigentes más cercanos en Buenos Aires para definir los pasos a seguir.

A diferencia de las elecciones primarias, el día de la votación no regresó a la capital argentina, optando por no compartir el bunker de Unión por la Patria en el espacio C Art Media de Chacarita.

El diputado nacional y secretario general del sindicato de petroleros, Claudio Vidal, será el próximo gobernador de Santa Cruz a partir del 10 de diciembre, tras aliarse con la oposición y ganar en los comicios generales. Este resultado marcó un cambio significativo en la dinámica política de la provincia, que había estado bajo gobiernos afines al kirchnerismo desde 1991.

En las PASO para presidente en Santa Cruz, Javier Milei se convirtió en el precandidato más votado con el 28,96% de los votos, seguido por Unión por la Patria con el 21,35% y Juntos por el Cambio con el 15,60%.