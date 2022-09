Cruce entre el Municipio y la Provincia por la seguridad en Viedma

El tema de la seguridad en la capital rionegrina despertó un cruce entre la Municipalidad de Viedma y el Gobierno Provincial. El inicio de este cruce surgió con la información que emitió la comuna viedmense en instruir a un funcionario para «producir un cuadro de situación en relación al funcionamiento del sistema de seguridad pública que opera en la ciudad».

El comunicado que detalla que «el intendente Pedro Pesatti instruyó al responsable del área de protección ciudadana, José Flores a analizar el funcionamiento de todas las instituciones y poderes que concurren en la lucha contra el delito para generar un informe de carácter estrictamente técnico».

En este sentido, se destacó que «el funcionario es licenciado en seguridad, abogado y comisario retirado de la policía de Río Negro. Fue coordinador del COER a nivel provincial y es docente de la Escuela de Oficiales de la Policía de Rio Negro».

La idea de la Municipalidad es “tener un cuadro de situación sobre el desempeño de todos los actores, federales y provinciales, que tienen competencia directa para garantizar la paz social a la ciudadanía”.

También indicaron que “buscaremos las mejores estrategias para proponerle a las autoridades -con control y mando sobre las fuerzas policiales- las acciones que nos reclaman los vecinos en los distintos barrios y sectores de la ciudad y del balneario El Cóndor”.

José Flores, responsable del área de protección ciudadana de Viedma.

En los fundamentos del decreto, firmado por el intendente Pesatti y refrendado por el jefe de gabinete, Marcos Castro, designó a Flores como responsable de este programa, que advierte también que “resulta esencial conocer de forma profunda el estado de la seguridad actual, para gestionarla de la manera más eficaz y poniendo la prioridad en la protección de la vida, la integridad física de las personas y del patrimonio público y privado».

Esta información despertó críticas por parte del Gobierno Provincial y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Guillermo Rodríguez Moreno, fue esa voz que cuestionó la decisión de la Municipalidad.

“Está bien que el Ejecutivo Municipal contribuya con la seguridad pública, pero nosotros escuchamos reclamos de los vecinos que tienen que ver con falencias en la tarea del Municipio”, señaló Rodríguez Moreno.

Y agregó que son “reclamos vinculados a la falta de iluminación en los barrios, limpieza de terrenos baldíos, poda de arbolados, venta ilegal de alcohol en horas de la noche, todas cuestiones que no contribuyen a mejorar la inseguridad y deben ser resueltas por el Municipio”.

El funcionario provincial apuntó a que la ciudad “ha tenido un gran crecimiento poblacional importante, sobre todo en barrios no planificados, y eso no contribuye al desarrollo ordenado de los servicios. Los barrios no cuentan con calles abiertas, incluso hay lugares donde no pueden entrar los patrulleros o son vandalizados”.

Rodríguez Moreno se encuentra a cargo del servicio 911 RN Emergencias y en ese sentido en el comunicado enviado por la Provincia detalló la contribución de las instalaciones de nuevas cámaras de seguridad.

En el último año contribuimos con la instalación de 13 nuevas cámaras, totalizando más de 50 en la ciudad que son monitoreadas las 24 horas del día”, pero aclaró que “hay lugares donde por problemas de poca iluminación o de falta de poda, estas cámaras son vandalizadas o no logran mostrar de forma eficiente lo que el operador del 911 necesita ver”.

Respecto a la situación del balneario El Cóndor, afirmó que “estamos sumando seis cámaras más y mejorando la comunicación de esas cámaras, pero esto lo hicimos en conjunto con el Municipio y tuvimos mucha demora de parte de ellos en la instalación por diversas razones”.