Cuáles son obras en las rutas de la región Confluencia de Neuquén: hay proyectados nuevos puentes y rotondas

La región Confluencia se encamina a una transformación clave en materia de tránsito con un paquete de obras viales en Neuquén que apuntan a mejorar la conectividad, reducir la congestión y ordenar la circulación en el área metropolitana.

Estas son los trabajos en rutas, nuevos puentes y conexiones clave entre Neuquén, Plottier y Centenario.

Obras en ejecución en rutas de Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa dio a conocer intervenciones sobre rutas provinciales y nacionales, para lo cual se espera la autorización correspondientes. Se trata de uno de los planes de infraestructura vial urbana más ambiciosos de las últimas décadas”, afirmó.

Un informe del Ministerio de Infraestructura detalla que se encuentra en ejecución la duplicación de la Ruta 67, en el tramo comprendido entre la Autovía de la Ruta 22 y el empalme con la Ruta 51. La obra contempla 19 kilómetros de extensión, una inversión de $24.772 millones de pesos y un plazo de finalización previsto para febrero de 2028.

Esta intervención se suma a la pavimentación ya finalizada sobre el mismo tramo de la Ruta 67, que demandó una inversión de $5.295 millones (valores a mayo de 2025) y permitió consolidar la conectividad entre áreas productivas, logísticas y urbanas.

Proyectan puentes y rotondas en rutas de Neuquén

Además, el plan proyecta una serie de intervenciones estructurales que tienen como objetivo resolver los principales cuellos de botella del sistema vial metropolitano.

Entre ellas, se destaca la construcción de un puente en altura en la intersección de la Ruta 67 y la Ruta 22, uno de los nodos con mayor carga de tránsito. A esto se sumará otra obra similar en el cruce de Casimiro Gómez y Los Paraísos, que incluirá además un puente sobre el Cañadón de las Cabras, derivadores y la duplicación de la calzada en la Ruta 22, en el tramo que va desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Autovía Norte.

Sobre la Ruta Provincial 7 también se prevén mejoras clave, con un puente en altura en el sector de Conquistadores del Desierto y otro en la zona de Fasinpat, donde además se construirá una rotonda.

En Centenario, en tanto, se proyecta una nueva rotonda con paseo y mejoras urbanas a la altura de José Franzón. El esquema se completa con nuevas conexiones que buscan descomprimir los corredores principales, como el vínculo interurbano desde el autódromo provincial hacia la Ruta Provincial 67 a través de la calle Benito Machado.

Por último, se suma la duplicación de la Ruta 22 en la ex Bajada de Capex, con 3,5 kilómetros de extensión, accesos y obras complementarias hasta el rulo de Senillosa.