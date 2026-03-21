Refuerzan controles y asistencia en rutas de Neuquén por el fin de semana largo

El Gobierno de la provincia del Neuquén pondrá en marcha un operativo especial de seguridad vial durante el fin de semana largo del 21 al 24 de marzo 2026, con el objetivo de reducir siniestros y acompañar el incremento del tránsito en rutas turísticas y corredores estratégicos.

“Feriado Vial Seguro”: el plan para prevenir accidentes en Neuquén

Bajo el nombre “Feriado Vial Seguro”, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos desplegará Unidades de Respuesta Inmediata (URI) y ambulancias en distintos puntos del territorio. El operativo estará enfocado en la prevención, la asistencia rápida ante emergencias y la disuasión de conductas de riesgo al volante.

El esquema contempla tres jornadas de cobertura intensiva: el viernes 20 de marzo entre las 18 y las 23; el sábado 21 de 7 a 12; y el martes 24 de 8 a 22, coincidiendo con los principales momentos de salida y retorno de turistas.

Los controles y la presencia de equipos se concentrarán en sectores de alta circulación, como Arroyito, Bajada Colorada, Villa Traful y San Martín de los Andes —incluida la Ruta de los Siete Lagos—, además del corredor Zapala – Pino Hachado y la zona de Cutral Co.

Desde el organismo provincial remarcaron que la iniciativa apunta no solo a la respuesta ante incidentes, sino también a fortalecer la conciencia vial. En ese sentido, insistieron en la importancia de respetar las normas de tránsito, evitar maniobras peligrosas y planificar los viajes con anticipación.

El operativo se enmarca en una política de prevención que busca reducir la siniestralidad en rutas durante fechas de alto flujo vehicular. “La prevención es clave: conduzcamos con responsabilidad”, señalaron desde la Secretaría, en un mensaje dirigido a residentes y turistas que se movilicen durante el feriado.



