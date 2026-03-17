Mapa | Tránsito complicado por obras en Neuquén: los siete cruces disponibles en Avenida Mosconi

La Avenida Mosconi, también conocida como exRuta 22, está en plena etapa de obras viales. Se trata de una vía muy transitada de Neuquén que atraviesa toda la ciudad.

Siete cruces disponibles en Avenida Mosconi

Desde la Municipalidad informaron que el eje central inhabilitado es el tramo comprendido desde la calles Linares hasta la calle Gatica. Sin embargo para quienes deben cruzar desde la zona sur a la norte, habilitaron siete pasos.

Los siete cruces disponibles, son las calles:

Gatica

Chaneton

Don Bosco

Olascoaga

Chubut

Bahía Blanca

Linares

El Ejecutivo informó que los trabajos se realizan de lunes a lunes, durante las 24 horas, priorizando la noche para el movimiento de los camiones de gran porte.