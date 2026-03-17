Mapa | Tránsito complicado por obras en Neuquén: los siete cruces disponibles en Avenida Mosconi
El eje central de la avenida en el tramo comprendido entre Linares hasta Gatica está inhabilitado, pero el Municipio activó siete cruces desde la zona sur a la norte. Mirá el detalle.
La Avenida Mosconi, también conocida como exRuta 22, está en plena etapa de obras viales. Se trata de una vía muy transitada de Neuquén que atraviesa toda la ciudad.
Siete cruces disponibles en Avenida Mosconi
Desde la Municipalidad informaron que el eje central inhabilitado es el tramo comprendido desde la calles Linares hasta la calle Gatica. Sin embargo para quienes deben cruzar desde la zona sur a la norte, habilitaron siete pasos.
Los siete cruces disponibles, son las calles:
- Gatica
- Chaneton
- Don Bosco
- Olascoaga
- Chubut
- Bahía Blanca
- Linares
El Ejecutivo informó que los trabajos se realizan de lunes a lunes, durante las 24 horas, priorizando la noche para el movimiento de los camiones de gran porte.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar