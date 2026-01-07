Neuquén reactivó obras de asfalto en diez rutas y promete iniciar casi 300 kilómetros más este año

La Ruta 43, en el Norte Neuquino, es una de las rutas que se están asfaltando. Foto: gentileza.

El gobierno de Neuquén informó que se reactivaron todos los frentes de obra del Plan de Conectividad Vial, con trabajos de asfalto y repavimentación en diez rutas provinciales. Vialidad Provincial informó que hay presencia permanente de equipos y personal en los sectores involucrados y solicitó circular con «extrema precaución».

Según se informó, se están realizando tareas sobre las rutas provinciales 7, 17, 11, 23, 46, 60, 62, 63, 43 y 54. El gobernador Rolando Figueroa anunció este miércoles que el plan sumará este año otros 264 kilómetros de nuevo asfalto: «Sumados a los 400 kilómetros ya finalizados y en ejecución, alcanzaremos 664 kilómetros de rutas nuevas finalizadas, licitadas o en ejecución a lo largo de esta gestión.

Las obras que están en marcha ahora incluyen la ejecución de pavimentación y repavimentación, con movimiento de suelo y la presencia permanente de equipos y personal trabajando, por lo que solicitaron a los conductores «circular con extrema precaución, especialmente ante el incremento del tránsito propio de la temporada de vacaciones».

En todos los tramos en obra, los conductores encontrarán zonas habilitadas con desvíos y señalización preventiva, por lo que se exige el cumplimiento de la cartelería indicativa de velocidades máximas y las señales de advertencia dispuestas.

Desde Vialidad Provincial se indicó que las actividades se reiniciaron formalmente a comienzos de esta semana y que el ritmo e intensidad de los trabajos se irá incrementando de manera progresiva en los próximos días.

Neuquén reactivó obras de asfalto en diez rutas: medidas de precaución

Vialidad Provincial solicitó respetar la velocidad máxima de circulación en zonas de obra, que no debe superar los 40 km/h, y atender en todo momento las indicaciones del personal vial y la cartelería dispuesta en cada tramo.

En sectores de repavimentación y colocación de carpeta asfáltica, advirtió que las banquinas «pueden encontrarse descalzadas» por lo que es necesario circular con precaución. De igual manera, en zonas de ripio en donde puede haber baja visibilidad por el polvo en suspensión.

Para consultas sobre el estado de transitabilidad en tiempo real o para reportar cualquier inconveniente en la calzada, la Vialidad Neuquén pone a disposición de la ciudadanía el número 2942 572138.