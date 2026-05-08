Chau carry on gratis: cómo preparar el equipaje, mochilas especiales y trucos para no pagar de más

Desde el lunes 4 de mayo, Aerolíneas Argentinas cambió su política de equipaje y eliminó el carry on gratis en la tarifa Base y Promo.

Viajar en Aerolíneas Argentinas ya no será igual para quienes buscan los pasajes más baratos. Desde esta semana, las tarifas Promo y Base dejaron de incluir el clásico carry on gratuito y ahora solo permiten subir una mochila o bolso pequeño de hasta 3 kilos que entre debajo del asiento.

El problema aparece cuando el pasajero necesita algo más que un simple bolso escolar. Para subir un carry on de hasta 15 kilos a la cabina ahora hay que pagar aparte: el costo arranca en $42.350 por tramo y puede encarecer considerablemente el viaje.

La medida generó una revolución entre los pasajeros frecuentes, que empezaron a buscar estrategias para viajar livianos y evitar gastar más dinero. En redes sociales se multiplicaron videos y tutoriales para aprender a meter ropa, zapatillas y tecnología en mochilas ultra compactas.

Y ahí apareció otro fenómeno: las mochilas para low cost. Muchas están diseñadas exactamente con las medidas permitidas por las aerolíneas y suman compartimentos secretos, espacios para notebook, puertos USB, bolsillos antirrobo y sistemas de expansión. Algunas incluso tienen sectores especiales para guardar zapatillas o ropa húmeda.

Medidas permitidas en las mochilas: 40 centímetros de alto, 30 de ancho y 15 de profundidad.

Los precios también explotaron. Hoy una mochila apta cabina con puerto USB y espacio para notebook ronda entre $40.000 y $70.000, aunque algunos modelos premium superan los $100.000.

La tendencia también impulsó el famoso “método Kondo”, inspirado en la especialista japonesa Marie Kondo, que propone doblar la ropa en pequeños rollos para aprovechar cada rincón de la mochila. La técnica se volvió viral entre viajeros que intentan sobrevivir a las nuevas restricciones sin pagar equipaje extra.

Influencers de viajes ya muestran cómo logran pasar hasta diez días en el exterior llevando únicamente una mochila de las medidas permitidas: 40 centímetros de alto, 30 de ancho y 15 de profundidad. El secreto, dicen, está en planificar cada outfit antes de salir y reducir al mínimo productos de higiene y accesorios.

En foros y redes sociales, además, muchos pasajeros aseguran que las aerolíneas suelen controlar más las dimensiones que el peso de las mochilas, aunque recomiendan no exagerar para evitar problemas en el embarque. Ahora, si viajás por más de 10 días, es imposible meter todo en una mochila. Si ves que no podrás los especialistas en viajes aconsejan comprar el equipaje extra directamente por internet porque en el mostrador del aeropuerto el precio suele ser bastante más alto.

La tendencia también impulsó el famoso “método Kondo”.

Consejos de una experta para preparar el equipaje

Sobre la logística en los aeropuertos, Florencia Jiménez, referente del sector aéreo y creadora de contenido de viajes conocida como Floxie habló en Infobae la importancia de identificar bien las valijas: “Hay que sacar las etiquetas viejas, poner una funda de color y colocar nombre adentro y afuera; es la clave para no perder el equipaje”. También, recomendó elegir valijas de tela reforzada en lugar de plástico, ya que “son las que menos se rompen”.

Floxie desmitificó la utilidad de los candados: “Es más psicológico que real; con una birome se puede abrir cualquier cierre. Los candados TSA solo sirven si necesitás que lo abra el personal de seguridad en Estados Unidos”.

Respecto a los límites de peso, aclaró que cada aerolínea y cada ruta tiene su propia franquicia: “En cabotaje son 15 kilos, en vuelos a Europa 23. Hay que prestar atención a la tarifa que se compra y a los kilos permitidos”.

La especialista insistió en la necesidad de preparar el viaje con anticipación: “Hacer el check-in online es fundamental, así ya estás en el contador del vuelo y podés pedir cambio de asiento si es necesario”. Para quienes viajan con adultos mayores, aconsejó solicitar asistencia en silla de ruedas y armar el itinerario con tiempo: “Todo es más lento, hay que planificar y tener paciencia”.

sar fundas llamativas y sacar fotos del equipaje ayuda mucho para recuperarlas.

En cuanto a los reclamos más frecuentes, Jiménez señaló que la pérdida de valijas suele deberse a errores en la identificación o a confusiones entre pasajeros. “Usar fundas llamativas y sacar fotos del equipaje ayuda mucho para recuperarlas si se extravían”, recomendó.

Por último, advirtió sobre el cierre anticipado de los vuelos: “El check-in cierra una hora antes porque hay que calcular el combustible según la cantidad de pasajeros y equipaje. Si alguien llega tarde, se complica toda la operación”.

En síntesis, ante el nuevo cobro por equipaje de mano en Aerolíneas Argentinas, la clave está en informarse, calcular el costo real del viaje y seguir las recomendaciones de los que más saben. El carry on ya no es gratis, pero con organización se puede evitar pagar de más y viajar sin sobresaltos.