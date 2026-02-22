Cuenta regresiva en el Senado: el oficialismo asegura los votos para sancionar la Reforma Laboral

El escenario en la Cámara alta parece despejado para el Gobierno nacional en la sanción definitiva de la Reforma Laboral. Tras sortear el polémico artículo que recortaba salarios por licencias médicas en Diputados, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, confía en repetir la mayoría de 42 votos que ya obtuvo el pasado 12 de febrero 2026.

De no mediar imprevistos, el próximo viernes 27 de febrero 2026 la Reforma Laboral tendrá sanción definitiva en el Senado, marcando un hito político para la gestión de La Libertad Avanza antes de la Asamblea Legislativa.

La «Coalición de los 42»: quiénes apoyarían el cambio en la Reforma Laboral

El oficialismo ha logrado consolidar un bloque transversal que deja al peronismo kirchnerista en una soledad política casi total. La estrategia de Bullrich consistió en alinear a los sectores que responden directamente a los gobernadores provinciales, asegurando que el dictamen favorable saliera sin fisuras de las comisiones de Trabajo y Presupuesto.

Los pilares del acuerdo : a los 21 senadores libertarios se suman los 13 votos del Pro y la UCR, liderados por Martín Goerling y Eduardo Vischi.

: a los 21 senadores libertarios se suman los 13 votos del Pro y la UCR, liderados por Martín Goerling y Eduardo Vischi. El factor provincial: el respaldo clave se sostendría por parte de las fuerzas de Salta, Misiones y Córdoba, cuyos senadores actúan como terminales políticas de sus mandatarios locales para garantizar gobernabilidad.

El dilema del próximo viernes: qué texto de la Reforma Laboral se convierte en ley en el Senado

El Senado tiene ante sí una decisión binaria tras la «segunda revisión» del proyecto. Los legisladores deberán votar si aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados o si insisten con su versión original.

La versión corregida: es la que eliminó el controversial artículo 44 (que reducía salarios en licencias médicas). Es la opción que el oficialismo empuja para evitar costos políticos extra. El riesgo de la insistencia: si el Senado rechazara los cambios de Diputados, se volvería al texto que castigaba salarialmente a los enfermos, algo que el propio Gobierno ahora prefiere evitar para facilitar la transición hacia la nueva ley.

Senado: un peronismo fracturado ante la votación final de la Reforma Laboral

Mientras el oficialismo celebra, el interbloque peronista enfrenta su propia crisis interna. Con 30 votos asegurados en contra de la reforma, la unidad del espacio pende de un hilo.

Se rumorea que el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores díscolos, podría romper definitivamente con el kirchnerismo tras la sesión del viernes.

Esta fragmentación no solo facilita la sanción de la reforma, sino que redefine el mapa de poder en el Congreso para el resto del año legislativo.