Cuenta regresiva para las sesiones extraordinarias en el Congreso: hasta cuándo durarán y cuáles son los temas que se debatirán

El Gobierno de Javier Milei finalmente oficializó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, las mismas se realizarán desde el 10 de diciembre y se tratarán proyectos que son de vital importancia para el Ejecutivo que ya tiene la mira puesta en el próximo año.

Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta el próximo 30 de diciembre. La oficialización llegó con la publicación del Decreto 865/2025, documento donde se explicó que los legisladores tendrán solo doce días hábiles para tratar las principales reformas que impulsa el bloque de La Libertad Avanza.

Sesiones extraordinarias: cuáles son los temas que se debatirán

Entre los temas que se debatirán, se incluirán los siguientes asuntos: el plan de Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, y la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.

Fuentes de la Casa Rosada revelaron que el presidente planea volver a llamar a los legisladores a extraordinarias entre fines de enero y mitad de febrero, aunque esto aún no se confirmó oficialmente.

Respecto al Presupuesto 2026, el dictamen de mayoría que se aprobó a principios de noviembre en la Cámara baja perdió estado parlamentario por lo tanto se deberá emitir un nuevo despacio para que el proyecto regrese al recinto.

El oficialismo confía en que tendrán los avales para repetir el dictamen que en la primera etapa consiguió 21 firmas de los 49 diputados que forman parte de la comisión de Presupuesto.

En lo referido a la reforma laboral no trascendieron más detalles, solo en líneas generales se logró conocer que el Gobierno pretende dinamizar el mercado de trabajo, bajar los costos laborales y reducir las cargas patronales para que haya más empleo formal.

Otro de los asuntos que formarán parte del temario de las extraordinarias será la reforma del Código Penal, este proyecto es clave para la agenda de seguridad y orden público. Según lo informado por el Gobierno busca un endurecimiento generalizado de las penas para delitos graves y comunes, junto con la eliminación de la prescripción para crímenes atroces y la reducción de la edad de imputabilidad. La iniciativa también apunta a agilizar los procesos judiciales y a asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas en la cárcel.

Con información de Clarín