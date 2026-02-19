Cumbre de la UCR en Neuquén por la asunción de las autoridades partidarias de la provincia

El gobernador de Mendoza, AlfredoCornejo estará entre los invitados a la asunción de Juan Peláez como presidente del radicalismo en Neuquén. El acto se llevará a cabo por la tarde en la sede de AMUC y están convocados agrupaciones políticas afines, se indicó.

El presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella (intendente de Venado Tuerto) estará presente a través de una salutación digital, mientras que se prevé también la llegada de la diputada nacional (UCR) Pamela Verasay como integrande de la conducción radical nacional, además de partícipes de mesa radical Río Negro, Santa Cruz y de Lorena Matzen, legisladora de Río Negro.

La actividad estará abierta a independientes y sectores políticos afines como el PRO y el CCARI, dijo Peláez.

Cornejo visita la capital para el acto partidario y se reunirá por la mañana con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Pero la mayoría de los compromisos de la agenda del mandatario mendocino tiene un itinerario vinculado a la actividad partidaria, explicó el flamante presidente del radicalismo en la provincia.

Peláez fue concejal de la UCR en Neuquén y se alejó del partido en la provincia cuandose sumó al frente Neuquinizate. Fue candidato a intendente en 2023 por el frente que ahora es oficialismo en la provincia y tras las elecciones capitalnas en las que ganó Mariano Gaido (MPN),ocupó el cargo de secretario de Producción e Industria, cuando Figueroa asumió la gobernación.

En menos de seis meses, dejó el cargo para dedicarse a la vida privada y al partido, según explicó.

«Fue una experiencia enriquecedora, estoy agradecido de la oportunidad de fomar parte del gobierno pero desde lo político, tomamos caminos distintos. Cuando me sumé, pensaba en la construcción de una alternativa en toda la provincia pero el acercamiento del gobierno con el MPN o del MPN al gobierno, generaba una continuidad de políticas anteriores y nosotros nos habíamos sumado a un proyecto de cambio», sostuvo.

Aseguró que tras las charlas con correligionarios se inició la construcción de una nueva etapa. «El radicalismo no está hace tiempo en Neuquinizate, el partido perdía identidad en esa alianza muy amplia y se generaba una continuidad política vinculada al MPN. Esta etapa es de mucha construcción política en la provincia, con actidad importante en Centenario, Senillosa, Chos Malal, Plaza Huincul, Zapala y San Martín de los Andes, describió.

El 14 de marzo 55 convencionales radicales se reunirán en Zapala y definirán autoridades. «El 2026 será de mucha construcción política», dijo.

«Vamos a escuchar el mensaje de Cornejo en esta visita, aunque estamos en distintas corrientes a nivel nacional. Nosotros estamos construyendo en la provincia un paraguas nacional, en una etapa de fortalecimiento de nuestro partido», definió Peláez. Insistió en que se van enfocar en la reconstrucción del accionar político con vistas a la elección municipal y provincial y que la política nacional será un abordaje posterior.