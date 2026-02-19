Javier Milei ya está en Estados Unidos para el Consejo de Paz mientras en Argentina se debate la reforma laboral

El presidente Javier Milei arribó esta madrugada a los Estados Unidos para participar de la inauguración del Consejo de Paz (Junta de la Paz). Mientras en el Congreso argentino se debate el proyecto de reforma laboral bajo la presión de un paro general, el mandatario busca consolidar su rol en la mesa de decisiones de Donald Trump.

La actividad oficial comienza a las 9 AM en Washington, en el instituto que lleva el nombre del líder republicano. Invitado directamente por Trump, Milei se posiciona como un actor clave en la discusión sobre la reconstrucción de Gaza, marcando un fuerte contraste entre su agenda global y la tensión política y gremial que atraviesa el país.

El foro estratégico para el futuro de Gaza

La cita tiene lugar en el Instituto de Paz Donald J. Trump, una entidad situada a metros del Departamento de Estado. Este foro multilateral representa la nueva arquitectura diplomática con la que Washington pretende intervenir en los conflictos de Medio Oriente. La participación de Milei ratifica su alineamiento total con la administración Trump y coloca a la Argentina en un rol de consulta permanente.

El eje central de esta primera sesión es el diseño de una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza. Según adelantó el propio Trump, ya se han comprometido fondos que superan los 5.000 millones de dólares para iniciativas humanitarias, financiados por una coalición que incluye a Estados Unidos, Qatar, Emiratos Árabes y Kuwait.

La delegación y el protocolo en DC

El mandatario aterrizó en la base aérea de Maryland cerca de la medianoche. En esta misión diplomática, Milei está acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador en Washington, Alec Oxenford. La presencia argentina en esta mesa subraya la intención del país de ser un actor relevante en el diseño del nuevo orden regional.

El cónclave se desarrolla bajo normas de funcionamiento extremadamente estrictas. La sesión no solo marcará el posicionamiento de Argentina frente al conflicto en Medio Oriente, sino que también servirá para fortalecer el vínculo personal entre Milei y Trump en un escenario de máxima exposición internacional, lejos de las protestas gremiales en territorio argentino.