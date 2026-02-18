Rolando Figueroa se reunirá el viernes con el gobernador de Mendoza, en Neuquén

El gobernador Figueroa confirmó la reunión con su par de Mendoza y anunció que será parte de la comitiva de Milei en Nueva York (foto Matías Subat)

El gobernador Rolando Figueroa confirmó que se reunirá este viernes en Neuquén con su par mendocino Alfredo Cornejo para desarrollar, entre otros temas, la conectividad vial en la zona del norte neuquino. «Nos urge el acceso norte de la provincia de Neuquén», dijo el mandatario neuquino.

La confirmación de la visita de Cornejo se produjo hoy, en rueda de prensa durante la recorrida que llevó a cabo junto con el intendente Mariano Gaido, en el edificio municipal del Polo Científico Tecnológico, que será la sede del Instituto Vaca Muerta.

«El viernes nos vamos a reunir con el gobernador Cornejo, tenemos una amistad desde hace muchos años y vamos a dialogar muchos de los temas que son importantes para las dos provincias», dijo Figueroa.

Puntualizó que a la provincia le interesa la ruta 40, del lado mendocino . «La Nación ha abandonado totalmente la pavimentación, entonces tenemos una ruta que atravieza toda la República Argentina y son esos kilómetros que el gobierno nacional no ha terminado, del lado mendocino, que afectan el ingreso a la provincia. Es una ruta nacional, pero nos urge el acceso norte a la provincia», dijo Figueroa.

Con Milei, en Nueva York

Figueroa confirmó también que será parte de la comitiva presidencial en Nueva York, en el Argentina Week. «Para nosotros es el Neuquén Week, porque una de las provincias que ha despertado mayor interés ha sido Neuquén,», dijo el mandatario neuquino en tanto adelantó que el 9 de marzo estará con inversores en Nueva York y la agenda sigue el 12 «que vamos a estar presentando las distintas provincias, los distintos emprendimientos que tenemos para poderles ofrecer al mundo».

Cornejo, por la tarde, en el acto partidario de la UCR

Según se informó, Cornejo encabezará este viernes 20 de febrero la mesa de autoridades radicales invitadas a la asunción de Juan Peláez como presidente del Comité provincia de la UCR a las 19,30 en la sede de AMUC, en avenida Argentina al 1.500 de Neuquén capital. Está previsto que la reunión partidaria la presida Leonel Chiarella, presidente del comité nacional de la UCR e intendente de Venado Tuerto (Santa Fe).