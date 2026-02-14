Cutral Co: Los próximos jubilados municipales tendrán una mejora en el bono

Las y los empleados municipales de Cutral Co que, a partir de ahora, accedan a la jubilación tendrán una mejora en el bono que se les paga por única vez. Se dará después del acuerdo que se firmó para calcular el aporte en concepto de premio, y en las asignaciones familiares. Así se confirmó después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el gremio que los representa en las negociaciones, ATE.

Desde el Ejecutivo se destacó que los términos del acuerdo, representa una reivindicación «a tantos años de esfuerzo, sin perjuicio de la antigüedad que tengan dentro del municipio». Esto es porque en la ordenanza vigente desde 2003 figuraba que, una vez que el personal estaba en condiciones de acceder a la jubilación, se le otorgaba por única vez, un bono.

Ese «premio» implicaba tres sueldos básicos cuando la persona tenía más de 25 años de servicio. Mientras que para aquellos que tenían menos antigüedad, el bono se calculaba en base al sueldo de dos categorías FUA también por única vez.

«Es muy importante seguir trabajando en conjunto con el gremio, en una Argentina donde se intenta modernizar el trabajo a través del ajuste, perjudicando a los trabajadores»; refirió el intendente Ramón Rioseco. El jefe comunal dijo que es una reivindicación a tantos años de esfuerzo de los empleados porque «muchos entraron desde muy jóvenes y otros, más tarde», pero como se suman años en otras reparticiones se jubilan en el municipio.

El cambio acordado implica que se les otorgue el bono a los futuros jubilados, en base a lo que representa cinco sueldos de la categoría FUA, independientemente, a todos los que se jubilarán tengo menos o más de 25 años de servicio.

Otra de las novedades fue la mejora en las condiciones de las asignaciones familiares. «Todos los años lo hacíamos por decreto. En este caso, se aproxima al 70 % y lo incorporamos a la paritaria por IPC, cada seis meses», aclaró Rioseco.

Desde la junta interna de ATE, el referente Juan Antío se mostró satisfecho por lo alcanzado y explicó que desde hacía bastante tiempo trabajaron en la elaboración de un proyecto para modificar esta situación. «Solicitamos los cinco sueldos básicos FUA y que no se tenga en cuenta la antigüedad», aportó.

La rúbrica se hizo en el despacho de la intendencia y participaron, además del jefe comunal, el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones. Por el sindicato estuvieron José Navarrete, la referente municipal Mónica Saavedra y el secretario gremial, Javier Navarro.