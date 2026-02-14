Cuatro ofertas en carrera para la obra del nuevo Acceso Norte a Neuquén

El municipio evalúa las ofertas para transformar el ingreso norte a Neuquén. Foto: gentileza

La Municipalidad de Neuquén abrió los sobres con las ofertas económicas para la obra del nuevo Acceso Norte, una intervención clave para mejorar la circulación en uno de los ingresos más transitados de la capital provincial.

Avanza el nuevo Acceso Norte en Neuquén: analizan propuestas

En la licitación participaron seis empresas neuquinas, aunque finalmente se presentaron cuatro propuestas que ya están en evaluación para avanzar hacia la adjudicación.

Las ofertas corresponden a CODAM S.A, con un monto de $16.680 millones, apenas por debajo del presupuesto oficial de $16.753 millones; Servipet, con $17.700 millones; la UTE Omega-Arco, con $18.000 millones; y RJ Ingeniería, con $18.497 millones.

Desde el municipio anticiparon que, si el proceso avanza sin inconvenientes, la adjudicación podría concretarse en los próximos días.

La obra prevé un reordenamiento integral del Acceso Norte, con la construcción de un viaducto elevado en forma de Y que ingresará por las calles Jujuy y Diagonal 9 de Julio, con dos carriles de circulación en cada sentido.

El objetivo principal es resolver el cuello de botella que se genera en el ingreso norte, especialmente para quienes llegan desde la Ruta 7 y la avenida Raúl Alfonsín.

Además, el proyecto contempla múltiples alternativas de salida para distribuir mejor el flujo vehicular, junto con accesos y desvíos transitorios pavimentados para garantizar la circulación durante el desarrollo de los trabajos.

Según explicaron desde la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano, se busca mantener la conectividad del sector sin interrupciones mientras se ejecuta la obra.

El nuevo Acceso Norte forma parte del plan de ordenamiento urbano impulsado durante la gestión del intendente Mariano Gaido, orientado a acompañar el crecimiento del tránsito y mejorar la conectividad de la zona norte de la ciudad.

El plazo de ejecución previsto es de un año, aunque desde el municipio adelantaron que intentarán reducir los tiempos para acelerar la puesta en funcionamiento de esta infraestructura estratégica.