Enzo Fernández habló tras su agónico gol para el pase a cuartos: “Este grupo nunca se da por vencido”

Enzo Fernández conectó de cabeza el centro preciso enviado por Lautaro Martínez para el 3-2 final. (AP Photo/Jacob Kupferman)

En tiempo de descuento, Enzo Fernández consumó la milagrosa remontada que parecía imposible al conectar un gran cabezazo que le dio la victoria al conjunto nacional y lo metió entre los ocho mejores del mundo.

El volante del Chelsea habló luego de su agónico gol en el triunfo 3-2 sobre Egipto. “Tenemos un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido”, destacó tras la victoria.

¡¡¡REMONTADA ÉPICA DE LA SCALONETA!!! ¡¡¡CABEZAZO GOLEADOR AGÓNICO DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!!



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“Estoy agradecido a todos mis compañeros y al cuerpo técnico. Dimos un pasito más hacia nuestro objetivo”, aseguró el mediocampista de 25 años visiblemente emocionado.

Argentina’s Enzo Fernandez (24) scores their third goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser)

Además, Enzo se refirió al agónico gol de cabeza que le dio el pase a la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial: “Se me dio en el último minuto y se lo dedico a mi familia. Se me llena el corazón de orgullo”.

Y agregó: “Agradezco a Dios por esta nueva oportunidad. Venimos a disfrutar de un Mundial más, a representar al país”.

El emotivo mensaje de Ángel Di María a sus excompañeros

El épico triunfo de la Scaloneta en Atlanta desató la alegría de quienes vistieron la celeste y blanca y dejaron su sello. Entre ellos, Ángel Di María envió un mensaje especial para sus excompañeros tras la clasificación a cuartos.

“Qué lindo es ser argentino, qué lindo es ver cómo nos representan. Gracias a todos. Vamos Argentina“, escribió el Fideo, campeón del mundo en Qatar 22.