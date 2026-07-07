Festejos por el triunfo de la Selección Argentina: hubo incidentes y demorados en el centro de Roca

Los festejos por la victoria de la Selección Argentina en el Mundial también tuvieron su convocatoria en Roca, donde cientos de vecinos se concentraron en las plazas San Martín y Belgrano, en pleno centro de la ciudad. Sin embargo, la celebración registró algunos incidentes que motivaron la intervención de la Policía de Río Negro.

Incidentes en Roca tras los festejos por el triunfo de Argentina en el Mundial

El episodio se produjo en inmediaciones de la plaza principal, donde se desató una pelea que derivó en una rápida intervención del personal policial.

El jefe de la Unidad Regional II, José González, explicó que se trató de «una escaramuza» que fue desarticulada por los efectivos. «Hay personas demoradas, no hay personal lastimado, se contuvo la situación. Fue una pelea, pero no pasó a mayores y la Policía de Río Negro procedió a la demora de las personas que no estaban festejando ni pasando este buen momento, que es lo que todos queremos», señaló.

En un primer balance del operativo, desde la fuerza también indicaron que algunos menores fueron demorados y que se intentaba establecer si se trataba de jóvenes fugados del CAINA o si habían sido identificados por otros motivos.

Pese a estos episodios, las autoridades destacaron que el operativo de seguridad se desarrolló con normalidad y que la situación permaneció bajo control durante toda la jornada.

En ese sentido, González remarcó que el objetivo es acompañar las celebraciones sin impedir que la comunidad disfrute del momento. «Nadie está en contra de los festejos, nadie está en contra de que salgan, de que se diviertan o de que se haga ruido, pero todo cuidando la tranquilidad, los bienes de los demás y la integridad física. Todo tiene que ser en el marco del respeto porque esta es una fiesta para todos», concluyó.