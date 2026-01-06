Cutral Co y Huincul tienen cortes de agua porque se rompió una válvula del ducto Los Barreales

Una falla detectada en una válvula de purga en el ducto Los Barreales obligó al EPAS a sacarlo de servicio. Es por esta razón que solo llega el agua para consumo desde el sistema Buena Esperanza que es alimentado por el río Neuquén. Ante esta situación, los municipios de Cutral Co y de Plaza Huincul coordinaron cortes programados durante la tarde y en la madrugada para recuperar el nivel de los reservorios.

La población de Cutral Co y Plaza Huincul, al no tener cursos de agua cercanos, se proveen de los acueductos que están en el río Neuquén, a la altura de la meseta Buena Esperanza y el otro en el lago Los Barreales. Los dos sistemas son operados por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Los operarios detectaron el lunes una pérdida en una válvula de purga de Barreales.

Ante esta situación y para facilitar su reparación es que se sacó de servicio de manera momentánea y hasta tanto quede en condiciones de ser operado nuevamente. A raíz de este inconveniente, solo llega el agua potable producida en el acueducto del río Neuquén.

Los municipios confirmaron que por este desperfecto es que se programaron cortes en la distribución del agua para los hogares de las dos ciudades. Estas interrupciones están previstas de 13 a 17 y desde los primeros treinta minutos del día hasta las 5 de la madrugada. Así se mantendrá hasta tanto se repare la válvula en cuestión.

Esta medida se ejecuta para poder recuperar los niveles en los reservorios que los dos municipios tienen y garantizar que en una franja horaria exista agua en los hogares. Sin embargo, en las zonas con mayores dificultades o con los terrenos más elevados, la presión no es suficiente para llegar a los tanques elevados en los techos de las viviendas.

En la época estival el consumo se incrementa de manera exponencial en coincidencia con las altas temperaturas -como las del fin de semana- y el lunes incluido. No así la de este martes, donde se registró una leve disminución en las marcas térmicas.

Tanto en Cutral Co como en Plaza Huincul, desde las áreas de Servicios Públicos se solicita a la población que haga un consumo racional del líquido y evitar el derroche de agua en el lavado de automóviles o el llenado de piletas.