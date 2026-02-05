La Fiesta de la Confluencia 2026 quedó oficialmente inagurada: «la hicimos entre todos», dijo Gaido

El acto inaugural se realizó en frente a las letras "Neuquén" en la Isla 132. Foto: Matías Subat.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 quedó oficialmente inaugurada este jueves 5 de febrero. El acto estuvo encabezado por el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

Las puertas del enorme festival se abrirán al público esta tarde, a partir de las 16.30, ofreciendo una gran variedad de actividades para compartir en familia y con amigos antes de los shows musicales de los artistas más convocantes del país.

En la inauguración, la artista neuquina, Brenda Tremolaterra, cantó el himno nacional y provincial.

También estuvo presente el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén, Joaquín García González, la diputada nacional por La Neuquinidad, Karina Maureira y múltiples funcionarios políticos.

Pasqualini: «La fiesta va a derramar arriba de $65.000 millones»

Pasqualini afirmó que la Fiesta de la Confluencia «se transformó en un motor económico que permite que cada noche más de 300.000 personas disfruten». Además de los espectáculos musicales estará Neuquén Emprende, una feria con más de 200 emprendedores de la capital e interior de la provincia.

La secretaria resaltó también el trabajo en conjunto con el gobierno provincial, los ministerios y las fuerzas armadas: «Esta fiesta la hicimos entre todos, que cada uno de los neuquinos y de las neuquinas tiene que sentirse parte», sostuvo.

A su vez, recordó que la Fiesta de la Confluencia 2025 generó $50.000 millones no solo en la ciudad de Neuquén sino en las localidades aledañas como Cipolletti, Centenario y Senillosa. «Es una fiesta que va a derramar este año arriba de $65.000 millones«, aseguró la funcionaria.

Anunció también que en esta edición la Fiesta de la Confluencia contará con un hospital dentro del predio: «Tenemos odontomóvil, tenemos un mamógrafo y tenemos un vacunatorio». Las unidades sanitarias se encontrarán cercanas al brazo del Limay.

Generación de empleo y apuesta al turismo en la región

Gaido agradeció al gobernador, al SIEN y a la policía de la provincia por el trabajo en conjunto. Remarcó también la importancia de la fiesta nacional para la economía local y provincial.

«Es una gran oportunidad para demostrar que la región apuesta a una economía del turismo y ese apostar a la economía del turismo es generación de empleo», dijo el intendente. Contó que más del 40% de los turistas que vienen al festival deciden extender su estadía para conocer la región.

Sobre esto, García González afirmó que el evento consolida a Neuquén como destino turístico, con 100% de ocupación hotelera. «Genera mucho derrame económico, no solamente de nuestro sector, que es el hotelero y gastronómico, sino en la economía general», sostuvo el presidente.

Por su parte, Figueroa destacó el trabajo de la municipalidad para la organización de la fiesta «en donde ya el contribuyente no pone un peso». Además, explicó que la provincia está viviendo una temporada turística sin igual.

«Hemos batido récord de visitantes de norte a sur, de este a oeste en toda la provincia y esta fiesta sin lugar a dudas va a acentuar ese trabajo que se ha desarrollado en la provincia», finalizó el gobernador.