De qué murió José «Pepe» Mujica, expresidente de Uruguay

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, confirmó este martes la muerte de José «Pepe» Mujica, a los 89 años. El exmandatario charrúa se encontraba con atención de cuidados paliativos en los últimos días, y se había informado oficialmente que su estado era grave. «Te vamos a extrañar mucho Viejo querido» lo despidió el actual jefe de Estado, en redes sociales. De qué murió Pepe Mujica.

De qué murió José «Pepe» Mujica, el expresidente de Uruguay

Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay y exmilitante Tupamaro, murió este martes a los 89 años, en medio de un reciente tratamiento de cuidados paliativos, para que su deceso se diera de la manera más pacífica para él.

El pasado viernes, Yamandú Orsi, actual presidente de Uruguay y amigo íntimo del exmandatario, había contado públicamente que Pepe Mujica «está mal», como consecuencia de su estado de salud y de la enfermedad que transitaba.

En enero último, Pepe Mujica había hecho público que el tumor que lo afectaba se había extendido a otros órganos, luego de que le diagnosticaran un cáncer de esófago por el que estaba en tratamiento médico.

Debido a su avanzada edad y otras enfermedades crónicas que padecía, Pepe Mujica había revelado que no era posible para él continuar con tratamientos agresivos para atender el cáncer, que ya había hecho metástasis y se había vuelto imparable.

«No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía, porque mi cuerpo no lo aguanta» había reflexionado el expresidente de Uruguay, en una entrevista con un medio de su país. «Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso» se despidió entonces.

Murió Pepe Mujica: la despedida de Yamandú Orsi, presidente de Uruguay

La noticia de la muerte de José «Pepe» Mujica fue confirmada hoy por Yamandú Orsi, el actual presidente de Uruguay e íntimo amigo del referente de la izquierda de ese país y de Latinoamérica.

El tuit de despedida de Yamandú Orsi, que confirmó la muerte de Pepe Mujica.-

A través de un tuit en su cuenta oficial de X, el mandatario expresó su profundo dolor por la partida del referente político. «Te vamos a extrañar mucho Viejo querido» posteó Yamandú Orsi en sus redes sociales.