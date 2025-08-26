Ordenan restituir en Neuquén una de las pensiones por discapacidad que la ANDIS dio de baja por la auditoría nacional

La jueza federal Carolina Pandolfi ordenó restituir la pensión dada de baja a una persona con discapacidad. Le siguen otras 30 presentaciones (foto Matías Subat)

La jueza federal Carolina Pandolfi ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) «el inmediato restablecimiento del pago» de la pensión contributiva de una persona con discapacidad de Neuquén que ayer se presentó en el juzgado con la Defensa Pública porque dejó de cobrar como consecuencia de la auditoría que se lleva a cabo en todo el país.

Según el Defensor Público Federal, Pablo Matkovic, casi 1 millón de pensiones fueron dadas de baja o suspendidas. En Neuquén se inició el primer reclamo por 30 casos, cada uno en forma individual, de un centenar que tienen relevados en la Defensoría, dijo.

Hasta este martes, hay pocos registros de la restitución de las pensiones caídas o dadas de baja por la auditoría, con casos parecidos en Mendoza y en la localidad de Mercedes, se indicó.

El caso resuelto por Pandolfi corresponde a un hombre de 63 años que nunca fue notificado de que debía presentar su documentación ante la auditoría. Fue a la Anses para hacer su descargo y supo que su cobro figuraba depositado pero no lo podía cobrar ni tenía fechas futuras de pago. Adjuntó la historia clínica y el formulario que le requirieron, pero no le dieron certeza de que se retrotrajera la situación.

La Defensoría Federal recibió 60 casos por los que inició tratamiento y realiza las entrevistas para otras personas que también fueron dadas de baja. «No todos los casos fueron de la misma manera: algunas personas recibieron la notificación de que se debía presentar, otras simplemente dejaron de cobrar y o recibieron la carta documento en la que se le notificaba la baja», dijo Gabriela Arruiz, defensora coadyudante.

El equipo de la Defensoría Pública destacó que muchas personas se acercaron por consejo de la subsecretaría de Discapacidad de Neuquén. «Llegan en estado de desesperación por la falta de la pensión, para muchos es el único ingreso», se indicó.

La pensión no contributiva alcanza al 70% de un haber mínimo y el Estado lo otorga para las personas con dificultades para el acceso al mercado laboral, se indicó desde el Foro Permanente en Defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Neuquén.

Es un aporte que se aplica porque se reconoce que el desempleo en una persona con discapacidad, duplica el de las personas que no tienen discapacidad.