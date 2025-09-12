Presuntas coimas en ANDIS: hallaron USD 80 mil sin declarar en allanamientos a propiedades de Diego Spagnuolo

Este viernes se llevaron a cabo allanamientos en propiedades del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en medio de la investigación por presuntas coimas en el Gobierno. La fiscalía halló USD 80.000 sin declarar. En medio de los procedimientos, renunciaron los abogados defensores del ex funcionario de Javier Milei.

Según informó Infobae, el fiscal del caso, Franco Picardi, encabezó los allanamientos en propiedades ubicadas en barrios privados de Spagnuolo y de Daniel Garbellini, otro ex funcionario del organismo, y en una sucursal de un banco.

En los procedimientos detectaron 80 mil dólares y otros 2 mil euros sin declarar en cajas de seguridad a nombre de Diego Spagnuolo.

Este hallazgo surge un día después de que declare ante la justicia Fernando Cerimedo, un ex consultor en comunicación del gobierno libertario.

En su declaración, el director de La Derecha Diario ratificó el esquema de sobornos en las compras de medicamentos que culminaban en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cerimedo indicó que tuvo varias conversaciones con Spagnuolo durante el 2024, en donde el por entonces funcionario le narró los detalles del cobro de coimas que luego trascendieron por audios filtrados.

En este sentido, aclaró que nunca grabó sus conversaciones y hasta insinuó que Spagnuolo (quien también era abogado personal del presidente) no era consciente de la gravedad de sus dichos.

Cómo avanza la investigación por presuntas coimas en ANDIS

La denuncia fue radicada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que el canal Carnaval Stream difundiera presuntos audios de Diego Spagnuolo hablando de presuntas coimas y que nombraban tanto a Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem, como así también a la droguería Suizo Argentina.

De parte de la empresa, los abogados defensores argumentaron que las grabaciones fueron adulteradas y obtenidas violando la intimidad de los involucrados, por lo que consideraron que la causa es inválida.

Sin embargo, ni Spagnuolo ni Garbellini apoyaron esta solicitud de nulidad presentado por los abogados defensores de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería.

A su vez, ninguno de los dos exfuncionarios descartaron la posibilidad de que alguno se convierta en imputado colaborador, aunque desde su entorno trascendieron que no hay ninguna decisión final todavía.

El expediente se mantiene bajo secreto de sumario (por lo que ninguna de las partes tiene acceso) y hasta el momento no hay ninguna persona imputada de algún delito.

El juez Casanello espera el avance de la investigación para tomar una decisión sobre el planteo de nulidad, la cual también podría ser apelada por la fiscalía.

Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

En la misma jornada que detectaron miles de dólares sin declarar de Diego Spagnuolo, sus abogados renunciaron a su defensa.

“Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, indica el texto de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze.