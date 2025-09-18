Declaración explosiva en la Justicia: Cerimedo habló de presuntas coimas en Discapacidad y los Menem

En seis páginas quedó plasmada la declaración testimonial de Fernando Cerimedo ante el fiscal federal Franco Picardi, en el marco del caso de los audios. Durante más de una hora, el asesor digital del gobierno detalló sus conversaciones con Diego Spagnuolo y ratificó lo que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) había dicho en la grabación: que ya le había contado todo a Javier Milei.

La causa por presuntos hechos de corrupción, que tiene a su cargo Picardi, pasó a ser de acceso público tras finalizar el secreto de sumario. La investigación busca reconstruir un presunto circuito de coimas que involucra a ANDIS y la droguería Suizo Argentina.

Cerimedo se presentó como testigo en la fiscalía el jueves de la semana pasada. En un primer momento, desmintió haber sido quien grabó a Spagnuolo, pero luego, según fuentes judiciales, “confirmó el circuito de corrupción”.

Caso ANDIS: la declaración de Cerimedo

«Yo conozco a Spagnuolo, porque estaba trabajando en la campaña de Milei, en junio del 2023. Ocurre el caso de Nosis, donde personas publican que decía que Milei trabajaba hacía veinte años en el Congreso. Ahí me contacta con Spagnuolo – que era el abogado de Milei- para ver cómo podía haberse alterado el informe, para la denuncia. Yo le explico como era el proceso, de cómo podían alterar la base de datos de NOSIS».

El vínculo continuó cuando Spagnuolo aspiraba a ser diputado. Cerimedo relató:

«Empezamos el vínculo, él quería ser diputado -me refiero a Spagnuolo-. Siempre venían a mi oficina porque era el lugar de encuentro. Cuento algo que hará sentido con lo siguiente: Spagnuolo me cuenta que Milei le había prometido el quinto lugar para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero finalmente quedó once. El puesto once, es un lugar no ‘entrable’, por eso él estaba enojado. En noviembre, previo a que gane Milei, él le pide un lugar en el gobierno, en compensación por no haber entrado como diputado. En diciembre, aparentemente, le ofrecieron muchas cosas, terminaron dándole ANDIS, porque Nicolás Posse -primer jefe de Gabinete de Milei- había tomado todo».

Cerimedo también relató cómo Spagnuolo le contó sobre presuntas irregularidades: «En abril del 2024, Spagnuolo me dice que lo citaron en Casa Rosada. Siempre se quejaba por el sueldo, porque no le aumentaban. Al día siguiente, me cuenta que le habían puesto a alguien en el Programa Incluir Salud, no le habían dejado poner a nadie de su confianza. Esta persona era Garbellini, supuestamente, según él, era de la Suizo Argentina. Un mes después, a principios de mayo del 2024, me cuenta que en enero del 2024 se juntó con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones, y me cuenta además que, en mayo, una de esas droguerías -no me dijo cuál- le dijo que los había llamado la Suizo para decirles: ‘Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada’«.

El asesor digital detalló además la información sobre pagos y coimas:

El fiscal le requirió más detalles: «Además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem. También hace referencia a que esta droguería le cuenta que este esquema del 5 funcionaba desde la época Pablo Atchabahian. Esta droguería le reclama que pensó que sería todo distinto, como Spagnuolo les había manifestado en enero».

Cerimedo declaró entonces que Spagnuolo le dijo «que no podía hacer nada que le habían bajado línea que ‘no se meta’. Sin indicarme quién».

Semanas después, el extitular de la ANDIS volvió contarle a Cerimedo que «Javier Milei lo invitó a Olivos y que quería aprovechar para hablar. Esto me lo contó un sábado. El domingo iba a ir a Olivos, ese mismo domingo Spagnuolo se iba a ver con Victoria Villaruel, en la casa de la hermana de ella. Ellos eran cercanos«.

«Cuando sale el domingo, no me acuerdo si fue por audio o por mensaje de WhatsApp, me dice: ‘Amigo, solo escuché ópera, no pude charlar nada’. Esa misma semana, me llama por teléfono para quejarse de que no iban a aumentar el sueldo a funcionarios de nuevo. Y que le pidió a Milei hablar con él. Y ahí Javier lo invita, dos semanas después, un domingo, a Olivos. No me habló más del tema hasta el lunes siguiente a ese domingo, en junio del 2024. Me cuenta que le contó a Milei lo que estaba pasando, que Javier se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Milei que esto ya se lo había contado a Pettovello», agregó.

«Dos meses después, volvimos a conversar sobre los presuntos hechos de corrupción. Sale una nota en Página/12 con el tema de la Suizo, y sus vínculos con los Menem. Ahí me cuenta que se pelea con Pettovello, porque él creía que ella operó esa nota y me cuenta que Lule Menem pensaba que yo los había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Entonces, yo le preguntó: ‘¿Cuál es el pedo con los Menem?’ Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos Spagnuolo y yo- porque él se estaba quedando afuera. Esto que cuenta respecto de Lule sí lo corroboré, porque cuando fue Javier Milei al Congreso de la Nación para presentar el presupuesto, yo pedí para ir. Le pedí a dos diputados, Bornoroni y Trefinger, que me dejan entrar, le pedí lugares. A lo que ambos me confirman que me dan el lugar, uno para mí y otro para mi esposa. A las dos horas me llaman, esto es el día anterior al evento, y me dicen que no puedo asistir por una excusa que no recuerdo».

Cuando llegó el momento de pedir los datos, Cerimedo contó que lo llamaron para decirle que ya no había lugares. “Le escribo a Javier Milei, y me dice que sí, que lo disculpe, que no había más lugar. Y obviamente me resultó extraño, porque si el Presidente no tiene lugar, estamos al horno. Ahí pensé que había algo más, y uno de los diputados me confiesa el domingo -que me invita a tomar un café- que la bajada de línea para que yo no vaya era de Lule Menem. La semana siguiente, yo lo llamo a Lule Menem y le digo: ¿Qué carajos te pasa conmigo?’ y me dice ‘que no le pasa nada’. Ahi le digo: ‘Ni se te ocurra pensar que yo tengo algo que ver con la nota de Página 12’. Luego, me dice: ‘Pero vos sos amigo de Tomas Méndez, alguien le pasó la información. Y yo le dije: ‘Estas en pedo, yo lo tengo demandado a Tomás Méndez por difamación»‘.

Finalmente, Cerimedo consignó que la última conversación que tuvo con Spagnuolo por WhatsApp fue el 6 de diciembre de 2024, y aclaró que nunca se le habló de montos específicos de otras prestaciones.