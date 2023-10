Defensoría del Público destacó las mejoras de accesibilidad durante el debate presidencial

Massa, Schiaretti, Bregman, Bullrich y Milei los protagonistas del debate presidencial 2023. Foto: Tomas F. Cuesta, via AP)

La Defensoría del Público destacó las mejoras en la accesibilidad para las personas con discapacidad durante el reciente debate presidencial y resaltó que «la respuesta a la demanda» en ese sentido «es importantísima», al tiempo que enfatizó que «es posible una comunicación política para todos».

Las propuestas en tal sentido fueron desarrolladas por el Observatorio de Accesibilidad de la Defensoría del Público y el Consejo Asesor, la Cámara Nacional Electoral y la Televisión Pública, quienes elaboraron «un conjunto de mejoras y recomendaciones en relación a la incorporación de herramientas de accesibilidad» con el fin de «eliminar las barreras que impidan a millones de argentinos tomar decisiones y ejercer plenamente sus derechos políticos», precisaron desde el organismo en un comunicado.

Entre las mejoras implementadas que más destacaron se encuentra que se haya garantizado la Lengua de Señas Argentina (LSA) en la transmisión oficial y la funcionalidad de un canal de YouTube con una transmisión específicamente en LSA a pantalla partida.

También se resaltó que «las tomas de las cámaras fueron en primer plano y frontales para contribuir a la lectura labio facial y la iluminación fue acorde» y que «no hubo interrupciones ya que los micrófonos se alternaron para no dejar interferir las voces fuera de turno y las candidatas y candidatos fueron siempre nombrados antes de sus exposiciones».

Si bien celebró la iniciativa, la Defensoría del Público dijo que «el subtitulado por CC (Closed Captions) no estuvo disponible desde el principio en algunos canales y en otros no existió en toda la transmisión».

Además, «el fondo del recuadro de la transmisión oficial donde se inserta el/la intérprete de LSA fue muy oscuro y obstaculiza el contraste: desfavorece la visualización».

Añadió, como otra objeción, que «el fondo con iluminación móvil tendió a distraer la atención y no colaboró con la focalización».

El organismo a cargo de Miriam Lewin remarcó que «la respuesta a la demanda de accesibilidad es importantísima».

Enfatizó que a 40 años de democracia «queremos y creemos que es posible una comunicación política para todos y todas con el compromiso de organizadores, productores, canales, candidatas y candidatos. El 8 tenemos una nueva oportunidad para expresarlo», en referencia al domingo próximo, cuando se realizará el segundo debate presidencial.