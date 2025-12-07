Definieron la empresa que reconstruirá la Ruta 69, un corredor estratégico hacia Vaca Muerta

La reconstrucción de la Ruta Provincial 69, uno de los corredores más utilizados para conectar el Alto Valle con la zona de Vaca Muerta, dio un paso clave: la obra ya tiene empresa preadjudicada y comienza a encaminarse hacia su ejecución.

La firma seleccionada para la reconstrucción de la trazada que atraviesa Campo Grande es Ribeiro S.R.L., una empresa neuquina cuya propuesta económica fue considerada de “precio razonable” por el comité evaluador. Su oferta asciende a $3.614 millones, por encima del presupuesto oficial, fijado en $3.299 millones, pero dentro de los parámetros que el organismo evaluó como convenientes.

Consultados por Diario RÍO NEGRO, desde el Ministerio de Obras Públicas de Río Negro confirmaron la preadjudicación y afirmaron que «el expediente ya está circulando por el organismo de control» por lo que calculan que en un 10 día se firmaría el contrato.

Según el dictamen técnico, se resolvió “preadjudicar a la firma Ribeiro S.R.L., cumpliendo técnicamente con lo solicitado, siendo su oferta razonable a los intereses de la DVR”. La otra firma participante del proceso, Coviarq S.A., también superó las inspecciones técnicas, aunque su oferta, de $4.485 millones, quedó muy por arriba del monto de referencia.

La preadjudicación llega después de la apertura de sobres realizada semanas atrás en Campo Grande, en un acto encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, y el intendente Daniel Hernández. Allí se confirmó que dos empresas competirían por la obra, considerada central en la conectividad de la región.

Durante ese encuentro, Hernández destacó que, con la presentación de las ofertas, “la obra está asegurada”, al remarcar la necesidad de atender los inconvenientes que enfrentan a diario quienes circulan por la ruta. El tránsito pesado, el deterioro acumulado y los cruces conflictivos son parte de las problemáticas recurrentes del corredor.

Antes de la adjudicación definitiva, el organismo revisó dos aspectos administrativos clave: la capacidad de la empresa otorgada por el Consejo de Obras Públicas y la garantía de oferta. Con ambas condiciones cumplidas, el proceso avanzó hacia la preadjudicación.

Reconstrucción de la Ruta 69: los detalles de las obras

El proyecto abarca la intervención de 10 kilómetros entre la Ruta Nacional 151 y el núcleo urbano El Labrador, uno de los tramos más transitados del corredor. También prevé una intersección canalizada en el acceso a Villa Manzano y la construcción de una dársena de pesaje para transporte pesado.

El titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, detalló que los trabajos se enfocarán en los sectores donde se presentan deformaciones severas, y anticipó que en el acceso a Campo Grande se reemplazará completamente el pavimento por hormigón, debido a que “en las zonas con frenadas el pavimento asfáltico no va”.

En el cruce de Villa Manzano, actualmente semaforizado, se construirá una intersección con isletas separadoras, carriles exclusivos para giros a la izquierda y un rediseño geométrico orientado a mejorar la seguridad vial tanto del tránsito local como del que conecta con rutas provinciales e interprovinciales.

La obra incluye la demolición de la calzada existente y la construcción de una nueva estructura de hormigón H-17 y H-30, con pasadores, juntas y defensas metálicas. Se instalarán luminarias complementarias, se renovará completamente la señalización y se adecuará la semaforización al nuevo diseño.

Además, en distintos sectores se realizarán bacheos profundos, reconstrucción de subbases y carpeta de rodamiento, según las indicaciones de la inspección técnica. En la zona de Labrador se sumará una dársena de pesaje con carpeta asfáltica en caliente.

Durante la ejecución, se implementarán desvíos provisorios y señalización temporal para garantizar la seguridad y la circulación. El sistema de contratación se aplicará por unidad de medida, con pagos según cantidades efectivamente ejecutadas y un anticipo financiero del 20%.