Dos ciudades del Alto Valle se unen en un nuevo plan de reciclaje: «resolver en conjunto es nuestro desafío en la región»

Los municipios esperan incorporar a futuro otros materiales reciclables, como cartón, aluminio y papel. (Foto: Gentileza Municipalidad de Campo Grande)

El Alto Valle empieza a coordinar esfuerzos ambientales. Dos municipios de Río Negro, Campo Grande y Contralmirante Cordero, dieron el primer paso para implementar un sistema regional de reciclaje que busca reducir el impacto de los residuos en la zona.

El intendente de Campo Grande, Daniel Hernández y el intendente de Contralmirante Cordero, Horacio Zúñiga se reunieron esta semana para firmar un Convenio de Cooperación para el Tratamiento y la Gestión de Residuos Sólidos.

En esta primera etapa, el acuerdo contempla la disposición final de plásticos, que serán trasladados al municipio de Contralmirante Cordero para su acopio y posterior reciclaje. Mientras que la municipalidad de Campo Grande dispondrá de puntos limpios en cada una de las localidades, donde los vecinos podrán depositar sus residuos plásticos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente de Campo Grande, Daniel Hernández explicó que este convenio representa uno de los grandes desafíos para los intendentes de la región, «comenzar a vernos como una metrópolis con problemáticas comunes que debemos abordar de manera conjunta».

Esta visión ya había comenzado a gestarse con el plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), y ahora dio otro paso con el acuerdo entre las localidades para la disposición final de plásticos.

«La municipalidad de Cordero cuenta con un espacio físico para este fin, y nosotros le cedimos en comodato una prensa de siete toneladas. Además, vamos a instalar puntos limpios en nuestras localidades, realizar actividades conjuntas en escuelas y coordinar acciones de comunicación», afirmó Hernández.

Además, agregó que todo este trabajo les permite «empezar a desarrollar herramientas para el tratamiento de residuos, con la intención de sumar esfuerzos y aprovechar la excelente relación que existe entre todos los intendentes de la región», destacó el intendente de Campo Grande.

«La idea de este proceso es que primero sea autosustentable y después rentable para que se siga sosteniendo y creciendo», Daniel Hernández, intendente de Campo Grande.

Por ahora, los fardos de plástico prensado son retirados por la empresa recicladora, que asegura su aprovechamiento, según indicó el intendente. La idea es que, con el tiempo, los municipios reduzcan su dependencia externa y agreguen valor al material localmente.

El jefe comunal explicó que, a largo plazo, el objetivo es que los municipios puedan procesar ellos mismos el material, avanzando hacia un sistema autosustentable y rentable mediante peletización y reutilización de los plásticos.

En etapas posteriores, se incorporarán otros materiales reciclables, como cartón, aluminio y papel, «ampliando el alcance del plan y fortaleciendo la gestión ambiental en toda la región», concluyó Hernández.