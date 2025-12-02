Barda del Medio tendrá un nuevo hospital: adjudicaron la histórica obra tras dos ofertas millonarias

El plazo de ejecución establecido para la empresa es de 660 días corridos desde el comienzo de la obra. Foto: Gentileza.

La obra del nuevo hospital de Barda del Medio dio un paso decisivo con la adjudicación formal del contrato, tras una licitación que reunió dos ofertas millonarias y generó fuerte expectativa en toda la zona norte del Alto Valle.

El proyecto, considerado clave para reforzar el sistema sanitario regional, fue adjudicado a Quatro S.R.L. luego de un análisis técnico-económico que evaluó las propuestas presentadas. De acuerdo con el acta publicada este martes la empresa adjudicataria ofertó inicialmente $8.377.882.251,68 y luego presentó una mejora que redujo el monto a $8.207.256.719,46, cifra evaluada como conveniente en relación con el presupuesto actualizado de la obra.

Imagen ilustrativa: Gobierno de Río Negro.

La otra empresa oferente fue Roque Mocciola S.A., que presentó una propuesta de $8.989.049.080 pero no incorporó una mejora posterior. La comisión verificó la documentación de ambas firmas, constató el cumplimiento de los requisitos.

Para el gobernador Alberto Weretilneck, quien encabezó el acto de apertura, el avance representa “una tranquilidad para las familias de Barda del Medio y Cordero”. En la misma línea, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, definió el proceso como “un momento histórico” para una localidad que tendrá, por primera vez, un centro de referencia sanitaria inmediata.

Nuevo hospital para Barda del Medio: los detalles de la obra

El nuevo hospital será financiado con recursos del Bono VMOS, provenientes del acuerdo firmado entre la Provincia y las operadoras del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Se trata de una de las primeras obras de infraestructura sanitaria ejecutadas bajo este esquema, destinado a impulsar proyectos estratégicos en zonas de crecimiento.

La obra constituirá una obra histórica que ampliará de manera estratégica la cobertura en la región, garantizando atención de calidad para las y los vecinos de Barda del Medio y localidades cercanas como Sargento Vidal, San Isidro y Labrador.

El edificio se levantará sobre una manzana de 1.938 m2, ubicada entre las calles Fortín Vidal, José Hernández, Paraje El 15 y Primeros Pobladores. El diseño incluye guardia activa las 24 horas, shockroom, sala de rayos X, farmacia, vacunatorio, área de extracciones, consultorios externos -entre ellos odontología y ginecología- y espacios administrativos.

La infraestructura contempla además áreas técnicas, sectores de apoyo al personal de salud y una zona equipada para el movimiento de ambulancias y equipos médicos. El objetivo es garantizar un funcionamiento integral y reducir derivaciones a centros de mayor complejidad, como Cinco Saltos y Cipolletti.

El proyecto incorpora también obras urbanas complementarias: accesos vehiculares y peatonales, veredas, estacionamiento, cerramiento perimetral, parquización y mobiliario, para asegurar una integración adecuada con el entorno y mejorar la circulación de pacientes, personal y vehículos de emergencia.