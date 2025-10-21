Dos empresas pujan por la reconstrucción de la Ruta 69 en Campo Grande

Este martes, el municipio de Campo Grande llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación para la reconstrucción de la Ruta Provincial 69. El acto contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün; el intendente local, Daniel Hernández; y otros funcionarios provinciales y municipales. El proyecto contempla la intervención de un tramo de 10 kilómetros del corredor provincial, entre la Ruta Nacional 151 y el núcleo urbano El Labrador.

Para la reconstrucción del corredor provincial se presentaron dos empresas oferentes: Ribeiro SRL, que ofreció 3.614.653.293 pesos, y Coviarq S.A., cuya propuesta ascendió a 4.485.700.662 pesos. Ambas superaron el presupuesto oficial, fijado en 3.299.755.701 pesos.

El intendente de Campo Grande, Daniel Hernández, destacó que, con la presentación de las ofertas, “la obra está asegurada”, y agregó: “Esto nos va a permitir evitar los inconvenientes que sufren a diario quienes transitan por la ruta”.

Foto: Gentileza.

Por su parte, el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicó que los trabajos se concentrarán en los sectores donde se registran deformaciones, y precisó que en el acceso a Campo Grande se reemplazará completamente el pavimento por hormigón, ya que “en las zonas con frenadas el pavimiento asfáltico no va”.

También señaló que tanto la apertura como la firma del contrato se llevarán a cabo en Campo Grande. No obstante, antes se verificará el cumplimiento de las dos causales de rechazo posibles: el certificado de capacidad otorgado por el Consejo de Obras Públicas y la garantía de oferta. “Si ambos requisitos están en regla, se abrirá la oferta. La documentación será evaluada en Viedma, luego se realizará la adjudicación y finalmente la firma del contrato en Campo Grande”, precisó.

Los detalles de la reconstrucción de la Ruta 69 en Campo Grande

El pliego licitatorio establece la presentación de propuestas técnicas y económicas para construir una intersección canalizada en el acceso a Villa Manzano, una dársena de pesaje en el núcleo urbano El Labrador y la reconstrucción de los tramos más deteriorados de la traza.

El documento detalla una serie de especificaciones constructivas precisas como, por ejemplo, en el acceso a Villa Manzano por calle Pacheco, donde hoy funciona un cruce semaforizado, se proyecta la construcción de una intersección canalizada que incluirá isletas separadoras y carriles para giros a la izquierda. La intervención, según el pliego, tiene como finalidad ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial, tanto para el tránsito local como para el flujo interurbano e interprovincial que utiliza este punto de conexión.

Asimismo, la obra contempla el uso de pavimento de hormigón, una elección fundamentada en el alto tránsito pesado que caracteriza el sector y en las bajas velocidades de circulación permitidas en el área del cruce. Los trabajos demandarán la demolición y retiro de la calzada existente, junto con parte de su base, para luego construir una nueva estructura vial más resistente y duradera.

El proyecto prevé la ejecución de una base de hormigón H-17 y un pavimento de hormigón H-30 con pasadores y juntas, la construcción de isletas centrales, la instalación de luminarias complementarias a las actuales, la colocación de defensas metálicas, y la renovación completa de la señalización vial, tanto horizontal como vertical. También se incorporarán dársenas para colectivos, se reubicarán las garitas existentes y se adecuará la semaforización al nuevo diseño geométrico de la intersección.

En determinados tramos, y de acuerdo a las indicaciones de la inspección técnica, se realizarán bacheos profundos y reconstrucción de la calzada. A la altura de Labrador, además, se construirá una dársena de pesaje destinada a vehículos pesados, con carpeta de mezcla asfáltica en caliente. Durante el desarrollo de la obra se implementarán desvíos provisorios y señalización temporal, con el objetivo de mantener la fluidez y seguridad del tránsito.

En materia administrativa, el proceso se llevará a cabo bajo el sistema de unidad de medida, lo que implica que el pago se realizará según las cantidades efectivamente ejecutadas de cada ítem de obra. Se prevé un anticipo financiero de hasta el 20% del monto total del contrato y certificaciones mensuales de avance, con pago dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la factura correspondiente.

Las empresas oferentes deberán considerar en sus propuestas la provisión de materiales, equipamiento y personal, así como las medidas de seguridad y mantenimiento transitorio durante la ejecución.