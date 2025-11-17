Río Negro extiende la concesión de transporte interurbano a Pehuenche por cinco años más

El gobierno de Río Negro resolvió extender por cinco años la concesión del servicio de transporte interurbano entre Campo Grande y Cipolletti, una traza clave para cientos de usuarios del Alto Valle. La medida quedó formalizada a través de un decreto firmado por el gobernador, Alberto Weretilneck.

La continuidad del servicio quedó nuevamente en manos de la empresa Pehuenche S.A. que desde 2011 opera el corredor con diferentes permisos y prórrogas. Según el boletín oficial, la firma presentó toda la documentación exigida por ley y su decreto reglamentario.

Los recorridos continuarán incluyendo las paradas en Villa Manzano, Sargento Vidal, Barda del Medio, Contralmirante Cordero y Cinco Saltos, según los anexos aprobados. De lunes a viernes el servicio regular opera cada dos horas, mientras que los fines de semana y feriados, la frecuencia se extiende a cuatro horas.

El Gobierno destacó que la compañía «cubrió la demanda de las trazas que nos ocupan de manera eficiente», apoyándose en informes técnicos de la Secretaría de Transporte. Allí también se detalla que no existen sanciones graves ni reclamos significativos de usuarios.

En el proceso de revisión previa a la renovación se verificó que la empresa no registra deudas por la Tasa Provincial de Fiscalización del Transporte ni infracciones a la normativa vigente. Además, según el decreto la publicación de la solicitud en el Portal Oficial y en el Boletín Oficial no recibió oposiciones.

También remarca que el transporte intraprovincial es un «servicio esencial que el Estado debe asegurar con criterios de continuidad y regularidad». En ese marco, los organismos técnicos consideraron “inconveniente llevar adelante una licitación pública” ya que la prestataria «cumple las obligaciones del contrato».

La prórroga establece que la empresa de transporte tendrá 30 días para aceptar formalmente la renovación. La empresa mantendrá su esquema operativo actual sin cambios.

Pehuenche único oferente para el transporte urbano en Cipolletti

La semana pasada, el municipio de Cipolletti realizó la apertura de sobres para el nuevo sistema de transporte en la ciudad y se confirmó que Pehuenche fue la única empresa que presentó oferta. La empresa busca retener el servicio que se realiza desde 2005.

El acto tuvo lugar el jueves por la mañana en el quinto piso del edificio municipal de Cipolletti, ante funcionarios, equipos técnicos, representantes de la UTA y de la única firma que decidió participar, Pehuenche S.A.

La empresa Pehuenche, actual concesionaria del servicio desde hace dos décadas, presentó una propuesta económica que fija un costo anual de 4.177.232.216,65 pesos, sobre la base de 42.913 kilómetros recorridos al año.

Con la recepción de la propuesta, los expedientes serán remitidos a la comisión técnica, que dispondrá de 30 días para evaluarla en detalle. Si todo se encuentra en orden, se procederá a la preadjudicación del servicio.