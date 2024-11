Denuncia por acoso en Chubut: el intendente de Trelew se defendió y un abogado aseguró que “hay pruebas contundentes”

El intendente de Trelew en Chubut, Gerardo Merino, atribuyó la circulación pública de una denuncia en su contra sobre presunto abuso sexual y laboral a “una campaña que quiere ensuciar la gestión”. Un abogado asegura que «hay pruebas contundentes» en su contra.

“Por ahora no estoy notificado de nada, es algo que circuló en una red social de gente que lo viene haciendo permanentemente. Si la justicia me convoca, me voy a presentar, no tengo nada que ocultar”, dijo el jefe comunal.

No tiene la misma visión del tema el abogado que defiende a la exempleada que hizo la denuncia en la fiscalía. “Hay pruebas contundentes. Por eso le vamos a pedir a la justicia que abra ya la investigación. Tenemos todo documentado. Incluso los mensajes que Merino le enviaba a la empleada “mensajes e imágenes de connotación sexual». Esto fue certificado por un escribano. Por mucho menos se condenó a otras personas. Y además hay más casos que por ahora no fueron denunciados”, dijo el abogado Gastón Bordier.

Denuncia por acoso en una ciudad de Chubut: los detalles del caso

La noticia de la denuncia que se conoció ayer cruzó el pecho de la política en Chubut, provocando un duro golpe tanto para Merino como para el gobernador Ignacio Torres, teniendo en cuenta que el intendente es uno de sus principales socios políticos.

La denuncia de una exempleada de la dirección de inspecciones ante la fiscalía de Trelew, acusa al intendente de “acoso sexual y abuso de poder” y cuenta detalles de cómo se produjeron los hechos, en especial durante una visita de la denunciante a una casa que Merino tiene en la zona de chacras, en las afueras de la ciudad. En la denuncia, la mujer nombra con lujo de detalles no solamente el abuso al que habría sido sometida sino también la disposición del mobiliario dentro de la vivienda.

El intendente salió en la mañana de este miércoles a defenderse. Dijo a través de LU20 Radio Chubut que “entiendo que hay una denuncia, pero no fui notificado de nada. Hay una intencionalidad política detrás de todo esto. Estamos llevando adelante una gestión, se están tocando algunos intereses políticos y personales que seguramente, incomodan. Y entonces salen este tipo de inventos y denuncias para ensuciar nuestra gestión”.

Por otro lado, el abogado que patrocina a la mujer manifestó que “nosotros hicimos una investigación privada respecto a las denuncias de índole sexual en las que se certificó el teléfono del intendente, los mensajes e imágenes de connotación sexual que le enviaba a la denunciante y los pedidos de disculpas posteriores”.

Aseguró que pudo hablar con Merino y también con su secretario de gobierno, Mario Romeo quien me dijo que ponía las manos en el fuego por todos los funcionarios municipales. Pero después se rectificó y expresó que “solo por Merino”. Yo le dije “entonces te vas a quemar”, manifestó en una nota con FM Tiempo de Trelew.

Los cruces mediáticos no hicieron más que colocar al tema en una no deseada repercusión pública que se expresó a través de las redes sociales. Por otro lado, y según pudo saber Diario RIO NEGRO de fuentes judiciales, la mujer denunciante “no se encuentra bien” y se habría dispuesto la intervención del Servicio de Asistencia a las Víctima de Delitos (SAVD) que funciona bajo la órbita de la fiscalía.