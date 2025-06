Denuncian apoyo irregular del gobierno provincial a una entidad náutica de Bariloche

Una asociación barilochense de deportes náuticos de reciente formación que tiene el proyecto de participar en una competencia internacional en Inglaterra recibió acompañamiento del ministerio de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura de Río Negro y desató el enojo de otros deportistas de la actividad, que discuten los méritos para postular a esa ayuda.

Denunciaron que la nueva asociación civil denominada “Bariloche J24 Class” recibió aportes económicos equivalentes a “varios miles de dólares”, lo cual fue desmentido por el delegado del ministerio en Bariloche, Maximiliano Iglesias, quien sostuvo que solo se les otorgó la personería jurídica.

El revuelo llegó a la Legislatura provincial, donde representantes del partido PRO presentaron un pedido de informes para esclarecer el caso. Le solicitaron al Ejecutivo provincial que “informe si existe un protocolo o reglamento interno que regule el otorgamiento de apoyos económicos a personas, asociaciones civiles, clubes o deportistas no federados”.

También le piden que “remita copia del acto administrativo mediante el cual se haya autorizado la entrega de recursos a una entidad o persona vinculada con la actividad de navegación a vela en la ciudad de Bariloche, tal como se difundiera en publicaciones oficiales del ministro del área”, en referencia a Juan Pablo Muena.

Los legisladores se hicieron eco de un comunicado interno del Club Náutico Bariloche y de publicaciones en redes sociales al afirmar que “diversos actores del ámbito deportivo han manifestado informalmente su preocupación por la aparente discrecionalidad en la entrega de recursos públicos”.

El pedido lleva la firma de los legisladores Juan Martín, Martina Lacour, María Laura Frei, Ofelia Stupenengo, Claudio Doctorovich, Gabriela Picotti y Juan Murillo. Según indican, la información que circuló en las redes da cuenta de “una entrega de documentación y apoyo económico realizada en Bariloche”.

El video de la asociación J24 Class refiere que los preparativos están dirigidos a participar en septiembre en Plymouth, Inglaterra, en una regata de la especialidad a la que concurrirán dos representantes de la Argentina, uno de ellos el bote barilochense.

El legislador Martín, presidente del bloque PRO, dijo que el manejo del caso por parte del ministerio es “un despropósito total” pero que solo manejan información “extraoficial” y por eso libraron el pedido de informes, que todavía no tuvo respuesta.

Martín dijo que “se trata de un deporte que claramente es de elite” y habría otros con más necesidad de recibir apoyo del Estado. Sostuvo además que el club beneficiado es nuevo y no tiene antecedentes competitivos. Entendió que si los datos preliminares se confirman podrían avanzar con una denuncia penal.

Su compañera de bloque María Frei dijo que “no hay nada concreto” y solo les consta que existe una asociación civil nueva dedicada a la náutica y que habría entablado una relación privilegiada con el gobierno provincial.

“Lo sorprendente es el monto que se menciona -afirmó-. Es algo que no corresponde de ningún modo cuando hay tantas escuelas con carencias básicas. Tantas cosas que no funcionan. Apoyar la navegación a vela no es algo que le pueda cambiar la vida a alguien, como podría ser Dragón Rosa”, por la asociación de ayuda pacientes que se recuperan de cáncer de mama.

Pero Maximiliano Iglesias, delegado del ministerio en Bariloche, aseguró que no hubo ningún subsidio ni aporte económico, sino el otorgamiento de personería jurídica a la nueva entidad. Señaló que las ayudas a deportistas, cuando existen, se entregan siempre en actos públicos.