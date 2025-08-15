ESCUCHÁ RN RADIO
Desde la próxima semana aumenta el colectivo entre Viedma y El Cóndor

Desde la comuna se destacó que "se trata de la primera actualización del valor de la tarifa después de nueve meses".

Por Redacción

La Municipalidad de Viedma definió que a partir del lunes 18 entrarán en vigencia los nuevos valores de la tarifa del servicio de transporte público entre la capital provincial y El Cóndor y La Lobería.

El nuevo valor entre Viedma y El Cóndor será de 6.600 pesos y hasta La Lobería de 9.000 pesos.

Los residentes en Viedma, Carmen de Patagones y El Cóndor abonarán el 50% del valor general, acreditando su condición con la presentación del DNI que indique domicilio en alguna de estas localidades. Los precios serán 3.300 y 4.500 pesos respectivamente.

Desde la comuna se destacó que «se trata de la primera actualización del valor de la tarifa después de nueve meses».


