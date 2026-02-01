Walter Cortés anticipa las elecciones de convencionales y busca un acuerdo con Weretilneck

Bariloche tendrá elecciones antes del invierno, según definió el intendente Walter Cortés quien debe llamar a comicios para elegir a los convencionales que reformen la Carta Orgánica Municipal y para eso ya conversa con el gobernador Alberto Weretilneck en busca de una alianza: “Creo que vamos a ir juntos, estamos hablando, pero yo aspiro a que vayamos juntos”, afirmó.

La Carta Orgánica debe ser revisada cada 20 años a partir de su entrada en vigencia en 2007, y el intendente prevé tener el nuevo texto para el 1 de enero de 2027, aunque hay organizaciones civiles y referentes políticos con otras interpretaciones de los plazos. Por Código Electoral el municipio tiene sus elecciones el primer domingo de septiembre, pero no regiría en este caso, según el Ejecutivo.

“Después de abril y antes del invierno va a ser la fecha”, confirmó Cortés en una entrevista con RÍO NEGRO. Según el Código Electoral debería cumplir un plazo mínimo de 90 días entre la convocatoria oficializada y la fecha del comicio, por lo que será más ajustado que se concrete entre mayo y junio, si sale en los próximos días el llamado para elegir a los 15 convencionales municipales.

Cuando se le consultó por una eventual lista compartida con el partido de Weretilneck, JSRN, Cortés afirmó: “Estuvimos hablando, seguramente vamos a ir juntos”, aunque luego dijo que es su anhelo y hoy no lo podía asegurar “porque la política es impredecible”.

Cortés llegó solo a la intendencia con su partido PUL en 2023 y JSRN tuvo su propia candidata, la exgobernadora Arabela Carreras, pero de inmediato, al asumir su mandato provincial, Weretilneck estrechó vínculos con el intendente de la ciudad más poblada de Río Negro, a quien llama su “amigo” en actos públicos. Por esa cercanía y una caída en la inserción de JSRN en Bariloche -donde confluyen distintos sectores- podría darse la alianza para este 2026.

Cortés y Weretilneck, conversan por la estrategia electoral para las convencionales de Bariloche. Archivo

Los nombres de la lista aún no están y hay quienes no descartan que encabece el propio Cortés, quien tiene en claro las propuestas que impulsará como prioritarias en la reforma de la Carta Orgánica, de la que habla desde mediados del año pasado con insistencia.

“Queremos una democracia moderna, vamos a trabajar para una Carta Orgánica dinámica, donde el intendente tenga representación y poder para realizar las cosas y donde pueda hacer cambios en la ciudad sin tanta burocracia y terminar con este esquema de asamblea constante donde no se resuelve nada, terminar con la inercia”, enfatizó.

Cortés dijo que quiere “modernizar absolutamente todo” y eso lo avizora como “un salto impresionante”, pero también pone el foco en darle más poder al Ejecutivo.

“El intendente debe tener todas las facultades para poder gobernar y no quiere decir hacer un reinado”. Walter Cortés, intendente de Bariloche.

Walter Cortés tiene un ambicioso plan de obras en Bariloche. Foto. Chino Leiva

Menos concejales, sin Defensoría y con plebiscitos obligatorios

Como su principal punto llevará la propuesta de reducir el Concejo Municipal a siete bancas con una proporción distinta a la actual que indica que debe haber un edil cada 10.000 habitantes. Una opción sería llevar al doble de habitantes por banca.

También retomará la discusión que el año pasado mantuvo con el gremio Soyem por el pago de licencias gremiales, que está normado en el Estatuto del Empleado Municipal: “Hay que terminar con eso de pagar sueldos a los que no hacen nada”, acusó y apuntó contra la Justicia por sus fallos adversos en distintas instancias: “Le dan la razón porque ellos no lo pagan, es un concepto bien socialista de pagarle al que no hace nada, y me extraña de algunos jueces que vienen del esquema empresarial”, deslizó en clara alusión a la jueza laboral Alejandra Autelitano, que tuvo el voto rector en la sentencia a favor del sindicato.

También dijo que propondrá un cambio en el sistema de gobierno estableciendo por Carta Orgánica la obligatoriedad de realizar dos plebiscitos anuales para que el intendente de turno le consulte a la ciudadanía sobre diversos temas de importancia. “Con eso vamos a dar el punta a pie inicial para una democracia moderna, una democracia directa e ir de a poco, no digo terminando con el legislativo, pero sí ir acotando facultades y decisiones que tiene que tomar el pueblo por sus necesidades propias”.

En los planes del intendente también está no tener más Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, que fue creada por ordenanza, aunque en el artículo 17 de la Carta Orgánica se establece el resguardo de los consumidores y usuarios. Y además, eliminar la Defensoría del Pueblo, un organismo que fue incluido en el título cuarto de la Carta Magna de 2007. “¿De qué sirve el defensor del Pueblo? Si tiene todos los resortes la gente para ir a defenderse, tiene a la Justicia ordinaria, tiene los organismos”, sentenció y aludió a una “avivada política” para asegurar puestos de asesores.

“La municipalidad tiene que tener una actitud y el carácter de una empresa, porque es una empresa en definitiva. Si uno lo administra bien va a tener un buen camino, ahora si uno lo administra como un ente social nunca te va a alcanzar la plata”, afirmó.

Cortés no habla del 2027 -por ahora- y cuando se le pregunta dice que no tiene decidido si volverá a postularse por un nuevo mandato. “Voy a hacer las obras, después la gente dirá”, concluyó.

“Quiero darle dignidad a los barrios”

A Walter Cortés la interesa dejar el sello de una gestión que hizo obra pública y en la enumeración de proyectos por concluir y los que seguirán incluye espacios vecinales, recreativos, deportivos, construcciones, pavimento, entre otros.

“Quiero darle dignidad a los barrios”, señaló el jefe comunal al mencionar varias de sus obras y muchas de ellas asociadas a generar mayor conectividad en la ciudad.

En lo inmediato se inaugurarán los baños públicos del Centro Cívico, que fueron construidos detrás del edificio municipal y en su plan de pavimentación habilitará próximamente la calle La Habana, en el barrio San Francisco. Seguirá con la calle Prayel, que abrió en su gestión para generar mayor conectividad en la zona sur, y la parte de arriba de Campichuelo; además de un derivador en la Ruta 40 para dar mayor seguridad al acceso al barrio El Pilar.

El plan de pavimento de Bariloche tiene varias calles en agenda. Archivo

Para la zona oeste ratificó que continuará el viejo camino al cerro Catedral, que unirá Bustillo con la ruta Carlos Bustos, y además completará el pavimento de las cuadras que restan de la calle Los Tordos que genera una conexión con la calle 6 hacia el barrio 2 de Agosto. También afirmó que planea “reactivar y pavimentar la ruta vieja a Llao Llao” que es una calle paralela a la avenida Bustillo que llega hasta la laguna El Trébol.

Tiene en agenda empezar con la construcción de los pilotes para el puente sobre la calle Wiederhold, que estará en manos de la empresa local Codistel, mientras que el resto de la obra y ensamble lo hará personal municipal. Para habilitar ese puente, que posibilitará una nueva conexión de un lado y otro del arroyo Ñireco, se deberá expropiar tierra privada para trazar la continuidad de la calle.

La construcción de tres nuevos gimnasios, uno junto a la pista de atletismo, en el kilómetro 6,500 de Pioneros; otro en el barrio Arrayanes; y el tercero cerca de las viviendas del explan Techo Digno, forman parte de las proyecciones, al igual que edificar tres sedes vecinales y dos piletas cubiertas, una con medidas olímpicas y otra piscina de 60 x 35 metros, ambas en la zona cercana a playa Centenario, en el Ñireco.

La colocación del techo del edificio del centro de convenciones abandonado; la descentralización del municipio con más servicios en las delegaciones; el traslado de las oficinas municipales del Centro Cívico a la zona sur; y la idea de hacer un estadio techado, similar al Movistar Arena, en el velódromo, son parte del pensamiento que exterioriza el intendente Cortés para lo que resta de su gestión.

“Vamos a darle parámetros al cerro Catedral”

“Nosotros vamos a darle parámetros al cerro Catedral, pero la gente se confunde… piensa que yo se lo voy a entregar a la empresa del cerro (por Catedral Alta Patagonia) y no es así, ellos después tienen que venir a pedir permisos, si lo van a hacer, cómo y después tratar cada proyecto”, dijo el intendente Walter Cortés respecto del plan de desarrollo urbanístico para el cerro Catedral que se retomará el análisis la próxima semana.

Indicó que Villa Catedral requiere “parámetros para darle un ordenamiento, hoy a la mayoría de los edificios le falta final de obra, no hay tratamiento cloacal, es cualquier cosa”, acusó y señaló que posteriormente “el proyecto de Capsa vendrá por añadidura y no vamos a dejar que se trasgreda la cuestión ambiental”.

Cortés insistió que el desarrollo “está puesto en el contrato y si no lo tratamos va a generar un perjuicio grandísimo a la municipalidad, van a venir con un juicio”, alertó.

“No podemos parar la modernización de las cosas y si queremos vivir del turismo y vivir bien necesitamos tener obras y modernizarnos”, señaló el jefe comunal.

Licitación por el basural y el futuro del transporte

El proyecto de licitación para el cierre y remediación del manto de basura del vertedero actual y la creación de un relleno sanitario en tierras contiguas que impulsa el Ejecutivo podría ser tratado en sesión extraordinaria en los próximos días.

“Tenemos que darle un tratamiento a la basura urgente y así va a haber un componente de casi un 60% de los residuos que se pueden reutilizar”, señaló el intendente Cortés.

El Ejecutivo necesita de ocho votos para aprobar los pliegos de licitación, por eso el intendente dejó una advertencia a los concejales: “Si no votan el vertedero van a quedar en evidencia que son los que ponen palos en la rueda, todo lo que hacen en desmedro del Ejecutivo es contra la ciudadanía, no contra Cortés, es contra el pueblo”.

Otro tema que en campaña dijo solucionar de inmediato fue el transporte público. Ahora, el intendente admitió que se debe cumplir el contrato vigente que dejó su antecesor Gustavo Gennuso y que vence en enero de 2027. A partir de allí dijo que se deberá analizar qué hacer y si se avanza con una nueva licitación, a pesar de las experiencias fallidas de años atrás en las que no hubo oferentes.

“Ahora Bariloche es distinta, estamos haciendo con pavimento las principales calles donde va el colectivo, ya se rompen menos”.