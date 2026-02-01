La decisión: seguir con lo conocido

El estilo personal y militante del gobernador Alberto Weretilneck es su proyecto de poder; entonces no habrá otra matriz, como se llegó a pensar.

Las inversiones petroleras y gasíferas serán pilares de los años que despuntan, y ayudarán en la campaña. Pero la gestión no tendrá cambios mayores. Falló el plan de innovar. Lo pensó y lo planteó, pero se quedará -mayormente- con el Gabinete ya conocido.

Las variaciones planteadas están marcadas por la continuidad. Las jefaturas caídas en Gobierno (Fabian Gatti) y el Ipross (Marcela Avila) fueron cubiertas por sus segundos (Agustín Ríos e Ivana Porro, que asumen mañana). Confirma al resto del Gabinete, pero los intima a movimientos y correcciones internas.

El tiempo exige repasar vínculos dañados. Facundo López, como siempre, se ocupa del sondeo y se juntó en Bariloche con Gustavo Gennuso, un fuerte crítico del rumbo gubernamental y la parálisis partidaria de JSRN que integra como secretario general. El exintendente repitió esa pertenencia, sus reprobaciones y reivindicó a su grupo en Bariloche, pensando en la legisladora Marcela Abdala como candidata al municipio. La charla fue amistosa, sin variaciones, pero sirvió de aproximación.

El quiebre con Pedro Pesatti requerirá algo más. El vice mantiene su camino de diferenciación. Esta semana, difundió la mayor censura a su gobierno de JSRN. El artículo en cuestión describe al país en una “encrucijada” entre “abundancia de recursos naturales” y “falta de planificación estratégica”, asegurando que “esa carencia” se replica “con asombrosa fidelidad” en Río Negro. Sostiene esa conclusión con el “nunca constituido Instituto de Planificación”, que recuerda que impulsó. La “ley de creación -afirmó- jamás se ejecutó” por “carencia de convicción mayoritaria para consolidar un proyecto de provincia”. Ese contundente remate desnuda el relato oficialista, que replica, entre anuncios de inversiones, lo contrario.

El vice -como declara- no tiene participación en el gobierno, y así ocurre desde julio con el quiebre, pero aquella ley lleva una década, sin vida, porque fue sancionada en diciembre del 2015.

Ya distanciados y enojados, ambos se juntarán por un plan de convivencia. Eso, posiblemente, ocurra en los próximos días.

El mandatario trajina políticamente y sobresale en la inacción ajena. La roquense María Emilia Soria desalienta avanzar y precipitar etapas electorales. Llegará ese momento, repite.

Aníbal Tortoriello pausó su actividad. Pero el libertario formó parte del debate en enero. Una extrañeza: tuvo visibilidad por dos acciones peronistas. El presidente del bloque VcT, José Luis Berros, lo potenció al sostener un posible acuerdo con Soria y, días después, el intendente de Godoy, Albino Garrone, lo entrevistó -en su espacio de streaming- para que el cipoleño desmienta aquella posibilidad. Nada fue neutral. La “nota periodística” impactó y determinó la suspensión del encuentro de intendentes y legisladores del PJ, programado para el miércoles. Garrone respondió en las redes y se defendió de sus críticos que se reúnen “en secreto con traidores y corruptos”.

Tortoriello podía seguir de reposo. Pero ayer llamó a Cipolletti a su dirigencia, fijando pautas de campaña y conformó equipos técnicos. Informó, entre otras cosas, que la incondicional legisladora Patricia Mc Kidd presidirá el flamante bloque, que le habilitó Pesatti. Tres miembros tendrá esa bancada: Gabriela Picotti -que dejó el PRO- estuvo ayer en Cipolletti.

El senador Enzo Fullone sí se movió en enero para rearmar a LLA y, ayer, con Damián Torres, realizó el Congreso. Sigue afuera su presidenta, Lorena Villaverde. Así la quieren.

La dirigencia debería tomar nota de ese desplome. La política siempre tiene lecturas difusas, pero hay instancias de derrotas verdaderas.