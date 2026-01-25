El Consejo partidario de LLA de Río Negro avanzó en el reordenamiento interno: no estuvo Villaverde

El Consejo partidario de La Libertad Avanza propuso este domingo los postulantes a presidente del Tribunal de Disciplina, de la Junta Electoral y del Tribunal Revisor de Cuentas. En una reunión virtual en la que participaron seis de los ocho integrantes del cuerpo se cumplió con un paso que era requerido por la Justicia Electoral Federal y que ahora deberá ser confirmado por el Congreso del partido, que se reunirá la próxima semana.

La sesión del Consejo partidario tuvo como particularidades la ausencia de la presidenta del partido, Lorena Villaverde, y que el senador Enzo Fullone propuso al roquense Roberto Zgaib como titular del Tribunal Revisor de Cuentas. Justamente Zgaib, cuando era el responsable financiero de la alianza libertaria, fue quien se negó a pagar algunas facturas que consideró irregulares y que Villaverde y su mano derecha, Julián Goinhex, en plena campaña electoral, le pedían que cancelara.

Además de la ausencia de Villaverde tampoco estuvo en la reunión virtual del Consejo, Gonzalo Barbero, identificado también con el sector de Villaverde.

En la reunión del Consejo participó también el apoderado y vicepresidente del partido, el viedmense Damián Torres, y el legislador provincial que está reclamando que se habilite un bloque libertario en la Legislatura rionegrina, César Domínguez.

Además de Zgaib para el Tribunal Revisor de Cuentas se postuló para la presidencia del Tribunal de Disciplina a Mariela Luisa Vadillo y como titular de la Junta Electoral, a Gabriela Fernanda Molina.

El partido oficialista en Río Negro se encuentra actualmente en un proceso de reorganización tras las elecciones legislativas de finales de octubre.

El próximo fin de semana se reunirá en forma virtual el Congreso de LLA de Río Negro para tratar lo que hoy decidió el Consejo partidario y también deberá definir autoridades.

En febrero los libertarios rionegrinos comenzarán el trámite que lo habilite para participar en las próximos elecciones provinciales a la gobernación, ya que en los anteriores comicios sólo participaron en las generales.

Tanto el senador Fullone como el vicepresidente y apoderado de los libertarios, el viedmense Damián Torres, remarcaron días atrás ante Diario RÍO NEGRO la necesidad de sumar afiliaciones y abrir el partido para sumar sectores afines al presidente Javier Milei en la provincia.

En este escenario se conocieron voces que piden que se aparte de la conducción partidaria a Villaverde, que no pudo ingresar al Senado por el rechazo a su pliego, luego de que se la vinculó a Fred Machado, el empresario extraditado a EE. UU. acusado de narcotráfico, y a su primo Claudio Ciccarelli. Además se hizo hincapié en una causa por drogas que tuvo en Estados Unidos en 2002.

En la alianza más amplia que esperan conformar en la carrera por la provincia hacia 2027, también deberán definir los roles y candidaturas con partidos como Creo Río Negro, de Aníbal Tortoriello, el PRO de Juan Martín y Primero Río Negro, de Ariel Rivero.