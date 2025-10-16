Después de siete años de espera, el puente de Caepe Malal une al norte neuquino

El puente permite una comunicación más fluida que estaba limitada a una pasarela (Neuquéninforma)

Luego de siete años de espera, los vecinos de Caepe Malal celebran la habilitación del nuevo puente sobre el río Curi Leuvú, una infraestructura largamente anhelada que transformará la conectividad de la región del Alto Neuquén.

La estructura metálica, de 100 metros de longitud, quedó abierta al tránsito vehicular y peatonal esta semana, marcando el cierre de una etapa de reclamos y postergaciones.

El puente se levanta en un punto estratégico del norte provincial, donde las comunidades de Villa Curi Leuvú y Tricao Malal dependen de las Rutas Provinciales N°41 y N°42 para comunicarse y trasladar su producción. La obra permitirá un paso seguro durante todo el año, incluso en los períodos de crecidas del río, una situación que históricamente dejaba aisladas a varias familias de la zona.

Durante una recorrida por el lugar, el gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo del personal de Vialidad Provincial, que logró reactivar una construcción paralizada durante varios años. “El puente de Caepe Malal ya está pronto a ser una realidad”, expresó el mandatario a través de la red social X, al reconocer el esfuerzo de los equipos técnicos que completaron los trabajos en tiempo y forma.

La empresa Guillermo Fracchia tuvo a su cargo las tareas finales, que incluyeron la colocación de barandas, la terminación de la superficie de rodamiento y la construcción de los accesos de hormigón y terraplenes. Con esta etapa concluida, la estructura metálica quedó lista para su utilización por parte de los pobladores, productores y transportistas que transitan a diario por la región.

El gobernador Rolando Figueroa y el titular de Vialidad José Dutch cruzaron caminando la estructura

El puente representa una mejora sustancial para las comunidades rurales dedicadas a la ganadería y la producción agropecuaria, que ahora cuentan con un acceso permanente y seguro hacia los centros de abastecimiento y servicios. Durante años, los vecinos debieron cruzar el río con medios precarios o esperar que bajara el caudal para poder trasladarse, una situación que ponía en riesgo su seguridad y limitaba la actividad económica.

La culminación del puente de Caepe Malal no solo resuelve una demanda histórica de las familias del norte neuquino, sino que también fortalece la red vial provincial, facilitando el tránsito de carga pesada y la conexión entre distintas localidades del Alto Neuquén.

Para los vecinos, la apertura del puente simboliza el fin de una larga espera. “Durante mucho tiempo quedábamos incomunicados cada vez que el río crecía. Hoy podemos cruzar con seguridad y sentirnos parte del mismo Neuquén que sigue creciendo”, comentó una pobladora del lugar.

Con esta habilitación, el gobierno provincial da por finalizada una obra clave para la integración territorial y el desarrollo social del norte neuquino, una región que avanza hacia una conectividad más equitativa y sostenible.