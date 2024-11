Destitución de Gloria Ruiz: expectativa por la palabra de Rolando Figueroa que hablará hoy

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, hablará este martes a la mañana luego del acto de presentación del Parque Fotovoltaico en la sede el Museo Nacional de Bellas Artes, y se espera que se refiera por primera vez en forma directa a la crisis institucional que atraviesa la provincia por el pedido de renuncia de los diputados a la vicegobernadora Gloria Ruiz.

Hasta ahora, el gobernador eludió una definición sobre su compañera de fórmula. El viernes lo dijo sin vueltas: «no opino sobre el tema». Ese día allanaron la Legislatura, la Casa de las Leyes y la vivienda de Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora, a quien investigan por presunto peculado y fraude la administración pública.

Pablo, quien el lunes fue despedido por su hermana del cargo de Coordinador de Casa de las Leyes, tiene plazos fijos por 51 millones de pesos y se investiga de qué manera los constituyó.

Este lunes, en el Encuentro Binacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en Incendios Forestales realizado en el Centro de Convenciones Domuyo, Figueroa pronunció una frase que fue interpretada en clave del sismo actual: «No puede haber gente que diga ‘vamos para allá’, y haya uno que va para otro lado. No, ese que va para otro lado tiene que salir”.

Por su parte los partidos que integran el Frente Neuquinizate emitieron un pronunciamiento en el que refrendaron su «compromiso de campaña respecto de la tolerancia cero a los hechos de corrupción».

Figueroa viene haciendo de la lucha contra la corrupción una bandera desde el día que asumió. El 10 de diciembre del 2023 dijo que «queremos presos a los que se robaron el dinero con la estafa de los planes sociales», y su gobierno publicita cada vez que echa por decreto a empleados públicos que incurrieron en actos de corrupción.

La versión de Gloria Ruiz

En la versión de Gloria Ruiz, el distanciamiento comenzó con la discusión del presupuesto 2025 y el pedido de creación del fondo anticíclico. Dijo la vicegobernadora: «En ese marco, la consulta relevante del Gobernador de la Provincia, Rolando Figueroa fue si yo tenía aspiraciones políticas, ya que él debía planificar el accionar a futuro».

«Le contesté que era prematuro dar una respuesta porque estaba concentrada en la gestión y que eso lo podíamos evaluar más adelante. Esa respuesta no le gustó, me dijo que él estaba decidido a ser gobernador durante 8 años, y que me lo quería informar».

Continuó Ruiz: «A partir de esa reunión comenzaron diferentes medios periodísticos a perseguirme políticamente hasta llegar a esta instancia, donde se me presiona para que renuncie».

Qué dijo Rolando Figueroa en ese momento

Por esos mismos días, el gobernador Figueroa habló con diario RÍO NEGRO y declaró que «yo he tomado una decisión de devolverle los fondos a la legislatura, hasta ahí termina mi rol. Yo veía que el presupuesto legislativo estaba debilitado, entonces le hicimos un reintegro de fondos que consideramos que era oportuno. Hasta ahí terminó mi rol.«

Consultado sobre su relación con la vice, en esa entrevista del 8 de noviembre respondió: «De mi parte siempre es muy buena. Yo, la verdad que siempre tengo una muy buena relación. Soy una persona, ustedes saben los tratos que tengo, de mi parte. Yo no noto mala relación. Y de ella, de parte de ella, acompañamiento al Ejecutivo», dijo.

Al preguntarle si no se podía repetir la mala experiencia de su relación con el gobernador Omar Gutiérrez cuando fue vicegobernador contestó: «No, en la situación Gutiérrez-Figueroa fue muy particular, fue muy particular la situación, yo nunca afecté la gobernabilidad del gobernador de la provincia, jamás, jamás hablé, salvo en la época de campaña en donde criticaba la gestión, por algo estaba haciendo un proyecto opositor en el año 2018, pero jamás puse en riesgo la gobernabilidad del gobernador de la provincia, jamás, eso lo pueden hablar con Omar incluso».