Tensión por un intento de usurpación en el oeste de Neuquén: la fiscalía ordenó el desalojo total

Un intento de ocupación aumentó la tensión sobre un predio en el oeste de Neuquén donde un grupo de personas avanzó con carpas, vehículos y algunas pertenencias para instalarse en el lugar.

El hecho fue detectado el martes en un terreno de la calle Pedro Genco al 6.500, aunque tomó estado público el miércoles por la mañana, luego de la denuncia del propietario de las tierras, cuyo nombre no fue informado.

En el caso tomó intervención el fiscal Juan Manuel Narváez, quien, con autorización del juez de Garantías, Juan Manuel Kees, requirió el desalojo total en un plazo de 48 horas.

Intento de usurpación en Neuquén: alrededor de 100 personas se instalaron en el lugar

Según se informó desde el Ministerio Público, el grupo está conformado por unas 100 personas.

Debido a la presencia de niños y adolescentes, la fiscalía también solicitó a la comisaría 12 que se notifique de las actuaciones a la defensoría del Niño y del ministerio de Desarrollo Social.

Hasta este mediodía la presencia en el lugar se mantenía. De acuerdo a fuentes extraoficiales, los ocupantes reclaman una respuesta para su situación habitacional y pidieron verse con autoridades del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU),

La denuncia fue radicada en la noche del martes. En el escrito el propietario aseguró haber tomado conocimiento del intento de usurpación a las 22:25, cuando un grupo de personas se instaló en el sector con alrededor de 25 carpas.

El lote donde se desarrolla la ocupación se encuentra en el extremo oeste de la ciudad, en una zona donde todavía conviven terrenos baldíos y desarrollos inmobiliarios incipientes.

Desde el municipio, ante la consulta de este medio, indicaron que se trata de una parcela privada, por lo que quien debe intervenir es la Justicia.

Fuentes de la fiscalía precisaron que en el sector hay presencia policial, que se encarga de analizar e informar el estado de situación.