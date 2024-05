Diana Mondino sobre la inspección a la estación espacial de Neuquén: «Son chinos, son todos iguales»

En una reciente entrevista con el diario Clarín, la canciller Diana Mondino se refirió a la estación espacial china de Neuquén, ubicada a unos kilómetros de Bajada del Agrio. La ministra de Relaciones Exteriores de Javier Milei aseguró que no detectaron presencia militar dado que «los chinos son todos iguales». Sus declaraciones generaron polémica dado su aparente carácter «xenófobo».

La afirmación de Mondino ocurrió en el contexto de una visita a China junto con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Durante la gira por el gigante asiático, la canciller participó de una serie de encuentros destinados a fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. Además, se discutieron temas como el acuerdo de intercambio monetario entre Argentina y China, así como la exploración de oportunidades de colaboración en ciencia y tecnología.

A su regreso, Mondino brindó una entrevista exclusiva con el prestigioso medio, donde se abordaron detalles de las conversaciones bilaterales.

Fue en ese momento cuando la periodista María Laura Avignolo aprovechó la oportunidad de consultarle por la inspección a la estación espacial china, ocurrida semanas atrás. Mondino respondió que, pese a los rumores instalados por el propio Gobierno, no encontró ningún militar en las instalaciones ubicadas en Neuquén.

«Nadie, nadie detectó que hubiera personal militar allí. Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales«, lanzó.

Además, explicó que Argentina formará equipos para usar por períodos las instalaciones, porque los contratos lo permiten.

Diana Mondino habló de la inspección a la estación espacial de Neuquén: el fragmento de la entrevista

P: Hay otro tema con los chinos y son las famosas bases chinas en Patagonia .¿ Qué se va a poder hacer allí?. ¿Ustedes van a saber que hay allí, van a hacer nuevos contratos?.

M: Ya se ha hecho una inspección a la Estación Espacial China y a la Europea [de la Agencia Espacial Europea, situada en Malargüe]. Fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana, esos equipos no percibieron nada raro. Lo que sí vamos a hacer es formar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos. Porque en la base China se puede utilizar no solo los equipos, sino durante una determinada cantidad de tiempo. Y eso Argentina no lo estaba usando.

P: ¿Hay personal militar?

M: Nadie, nadie detectó que hubiera personal militar allí.

P: ¿Todos los que hay son científicos?.

M: Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales.

P: ¿Y qué va a suceder con las represas del sur, que están paralizadas porque son empresas chinas?

Quirno: Están paralizadas desde fin del año pasado, paralizadas en el gobierno anterior por falta de financiamiento. Producto de atrasos en todo, en todo el proceso. Es un proyecto que ha terminado, que ha tomado mucho más tiempo que el deseado. Es un proyecto que ya lleva diez años y es evidente que ha tenido diferentes problemas. Tanto es así que estamos en la adenda número 12. Nosotros estamos recibiendo una situación donde lo que tenemos que hacer es firmar una adenda 12, que es la que hace toda la predeterminación de gastos, justamente para ver de reiniciar las obras. Es un proceso de negociación y revisión , que nosotros estamos realizando. Pero no es que lo hemos paralizado nosotros ni que no estamos de acuerdo ni que de vuelta es otro. Es otro ejemplo de compromisos que tiene Argentina con China a nivel bilateral, que tenemos que revisar y seguir.

M: Con empresas. Con empresas no es con el gobierno chino. Es con empresas y financiación de banco chino.

P: ¿Por qué lo remarca todo el tiempo?

M: Porque todo el mundo habla de China como país y nosotros tenemos que dejar de hablar de esa manera. De la misma manera que nosotros en Argentina ahora vamos a cumplir los compromisos firmados por la República. Tenemos que distinguir todos aquellos que son firmados por particulares, por empresas privadas o por personas. Esto son empresas que iniciaron un trabajo, que Argentina como país contrató y por lo tanto, tenemos que ahora ver, reanalizar o reevaluar.

