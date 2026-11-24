La posibilidad de pedir viajes a través de DiDi en Viedma comenzó a instalarse en la ciudad. La aplicación ya permite consultar tarifas para distintos destinos, desde recorridos urbanos hasta traslados al aeropuerto y al balneario El Cóndor, en una alternativa que despierta interés por sus precios y genera preocupación entre los trabajadores del servicio tradicional.

Las primeras cotizaciones muestran valores que pueden variar considerablemente según el destino. Al mismo tiempo, desde el sector de taxis remarcaron que el transporte de pasajeros mediante aplicaciones debe ajustarse a las disposiciones municipales y que el control sobre los vehículos que prestan el servicio corresponde a las autoridades locales.

DiDi en Viedma: cuánto cuestan algunos viajes

Una consulta realizada desde un punto céntrico de Viedma permitió conocer algunos de los valores que ofrece la aplicación para distintos recorridos. Las cotizaciones muestran diferencias frente al servicio tradicional, especialmente en los traslados de mayor distancia.

Uno de los ejemplos es el viaje hasta el balneario El Cóndor. En DiDi, el recorrido se cotizó en $28.800, mientras que un viaje en taxi hasta el balneario tiene un costo de $49.400. La diferencia entre ambos servicios alcanza los $20.600.

También se observa una brecha en el traslado hasta el aeropuerto Gobernador Castello. Mientras la aplicación cotizó el viaje en $5.300, el servicio de taxi tiene un valor de $16.000, una diferencia de $10.700.

Entre los precios cotizados aparecen:

Hasta la terminal de ómnibus de Viedma: $2700.

$2700. Hasta el complejo Casinos del Río: $3.400.

$3.400. Hasta la terminal de Carmen de Patagones: $4.900.

$4.900. Hasta el aeropuerto Gobernador Castello: $5.300.

$5.300. Hasta el balneario El Cóndor: $28.800.

Los precios de la aplicación corresponden a consultas puntuales y pueden modificarse según la demanda, la disponibilidad de conductores y las promociones vigentes.

Qué advierten los taxistas de Viedma

La aparición de la plataforma volvió a poner en discusión las condiciones en las que pueden operar los servicios de transporte de pasajeros. Desde el sector de taxis señalaron que el uso de aplicaciones no implica que cualquier vehículo particular pueda prestar viajes de manera legal en la ciudad.

El planteo apunta a que los conductores que trabajen mediante plataformas deben cumplir con las habilitaciones correspondientes y que el Municipio debe fiscalizar quiénes realizan los traslados.

La preocupación del sector está puesta tanto en los vehículos particulares que puedan incorporarse a aplicaciones como en los taxis habilitados que utilicen plataformas que no cuenten con autorización local.

Qué establece el proyecto de ordenanza sobre las aplicaciones

La discusión se vincula también con una iniciativa legislativa que propone incorporar plataformas tecnológicas al servicio público de taxis de Viedma. El proyecto plantea autorizar herramientas digitales para solicitar, asignar, seguir y gestionar viajes, pero exclusivamente mediante vehículos y conductores que cuenten con habilitación municipal vigente.

Entre los puntos que contempla la iniciativa se encuentra la creación de un registro municipal de plataformas tecnológicas para el servicio público de taxis. También establece que los usuarios deberán contar con información sobre el conductor, el vehículo, el dominio, el recorrido y la tarifa aplicada.

El texto propone incorporar sistemas de geolocalización y trazabilidad de los viajes, además de habilitar taxímetros digitales integrados a las aplicaciones, siempre que respeten los valores tarifarios aprobados por el Municipio.

La iniciativa no plantea modificar el régimen de licencias, habilitaciones, seguros ni controles que ya rigen para el servicio de taxis. Además, contempla que los registros de los viajes se conserven durante un mínimo de dos años y que la autoridad de aplicación pueda requerir información y realizar auditorías.

Cómo funciona DiDi para pasajeros y conductores

La plataforma cuenta con aplicaciones diferenciadas para quienes solicitan un traslado y para quienes quieren trabajar como conductores. El sistema permite gestionar los viajes desde el celular, conocer algunos datos del servicio antes de confirmarlo y realizar el seguimiento del recorrido.

Para pasajeros, el primer paso es descargar DiDi Pasajero, registrarse e ingresar el punto de partida y el destino. Según las modalidades disponibles en cada zona, la plataforma puede ofrecer distintas alternativas de traslado, como viajes en autos o taxis, entre otras opciones.

Una vez solicitado el viaje, el sistema busca un conductor y, cuando se confirma la asignación, permite consultar información como su identificación, los datos del vehículo y seguir el recorrido. Los usuarios también pueden elegir los medios de pago habilitados, que incluyen efectivo y tarjeta, y calificar el servicio al finalizar.

Para quienes quieran trabajar como conductores, el registro se realiza a través de DiDi Conductor. El proceso requiere cargar la documentación solicitada por la plataforma, que puede incluir identificación personal, licencia de conducir, documentación del vehículo, seguro y otros requisitos según la modalidad.

Al conectarse, los conductores pueden recibir solicitudes de viajes con información del recorrido y aceptar o rechazar los pedidos. El sistema también contempla distintos mecanismos para gestionar el cobro de los viajes, de acuerdo con el medio de pago utilizado y las condiciones establecidas por la plataforma.