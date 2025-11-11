Diego Santilli en busca de «una agenda conjunta» con gobernadores aliados: este miércoles viaja a Entre Ríos

Diego Santilli asume oficialmente como ministro del Interior y ya programó su gira por el interior del país con el objetivo de construir «una agenda conjunta» con gobernadores aliados. Fuentes cercanas al nuevo ministro, adelantaron que su primer viaje se concretará este miércoles con su llegada a Entre Ríos.

Santilli viaja a Tucumán y planea nuevos viajes al interior del país

La agenda de Diego Santilli, ya con el traje de ministro, está sujeta a cambios y definiciones sobre cuáles serán los otros destinos. Fuentes cercanas al funcionario revelaron a Noticias Argentinas que Entre Ríos será el primer destino, pero también hay intenciones de mostrarse en Tucumán hacia finales de semana.

El actual ministro del Interior tiene como meta concretar encuentros con 10 gobernadores de los 20 que formaron parte de la visita en la Casa Rosada en la última actividad que organizaron Guillermo Francos y Lisandro Catalán, antes de que dejaran sus puestos vacantes.

Desde el entorno de Santilli sostuvieron que, si bien no logró reunirse con su par de Economía, Luis Caputo, para abordar el reclamo por los fondos coparticipables que reclaman desde las provincias, el funcionario tienen intenciones de «construir una agenda conjunta» para afianzar vínculos con los mandatarios provinciales.

Para todos los planes que tiene el Gobierno, el oficialismo necesita del respaldo de los gobernadores y de los legisladores aliados, por ello Santilli y Adorni planean un nuevo encuentro ampliado con el mandatario en la Casa Rosada, aunque aún no tiene fecha.