El Gobierno eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios, pero sus tareas continuarán bajo el mando de Manuel Adorni

El Gobierno eliminó oficialmente la Secretaría de Comunicación y Medios que estaba a cargo de Manuel Adorni cuando ocupaba el rol de vocero presidencial. La medida se informó mediante la publicación del Boletín Oficial y señalaron que pese a su disolución, continuará en manos del actual jefe de Gabinete.

En el Decreto 793/2025 se indicó que las tareas de la Secretaría traspasarán a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cabe destacar que el cambio surge luego de que Manuel Adorni asumiera el rol que dejó vacante Guillermo Francos con su renuncia.

De acuerdo a lo establecido, Adorni como actual jefe de Gabinete, también tendrá bajo su órbita, la cartera que encabezaba anteriormente. Se resaltó que el organismo absorberá todas las atribuciones, personal, bienes y compromisos asumidos por la Secretaría disuelta, al igual que la gestión plena de las áreas de turismo, ambiente y deportes que anteriormente estaban bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior.

La normativa determinó: «Con el objetivo de optimizar y dotar de mayor eficiencia a la gestión de Gobierno nacional, resulta conveniente suprimir la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, asignando sus competencias a la Jefatura de Gabinete de Ministros».

Manuel Adorni refuerza su rol político

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomó el mando de su rol político en el Gobierno de Javier Milei y dedicó sus primeros días a establecer sus primeros contactos con los ministros para fortalecer vínculos necesarios.

La intención de Manuel Adorni es aceitar el vínculo entre las nueve carteras que componen el equipo que rodea al presidente libertario. El lunes, por ejemplo, se encargó de visitar el edificio de Capital Humano para reunirse con la ministra, Sandra Pettovello y se espera que haga lo propio con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según la información anticipada en Noticias Argentinas, Adorni espera convocar una reunión ampliada que tendrá lugar en paralelo a las reuniones de Gabinete que estila encabezar Javier Milei. Desde su entorno, precisaron: «La idea es que conozca la actualidad de cada ministerio, se presenten con los equipos, y detecte los principales problemas».