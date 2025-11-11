Uno a uno, los cambios en el Gabinete de Javier Milei: el encuentro entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich

El Gobierno nacional oficializó este martes una significativa reestructuración administrativa, que redefine la órbita de varias dependencias clave del Poder Ejecutivo. Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y diversos decretos publicados en el Boletín Oficial, se concretaron cambios sensibles que impactan en ministerios como el de Seguridad, que se posiciona como uno de los principales receptores de nuevas atribuciones.

La medida más resonante es el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) desde el Ministerio del Interior hacia la órbita de Seguridad Nacional, cartera a cargo de Patricia Bullrich. Esta transferencia implica una concentración de control en el área que, a partir de diciembre, estará bajo la responsabilidad de la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Estos movimientos se enmarcan en una serie de definiciones que buscan amoldar el funcionamiento del Gobierno a la nueva etapa, con Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior. Adorni, en particular, ha visto ampliadas sus competencias.

Cambios en el Gabinete: el refuerzo en el nuevo rol de Manuel Adorni

La Secretaría de Comunicación y Medios, que Adorni presidía hasta la semana pasada, pasó de la Presidencia de la Nación a la Jefatura de Gabinete, consolidando su control sobre la comunicación presidencial y los medios públicos. Fuentes oficiales indicaron que se espera la formalización de la designación de Javier Lanari, mano derecha de Adorni, al frente de esta secretaría, lo que también implicará una simplificación de las direcciones de prensa ya existentes en la Jefatura.

Adicionalmente, la Jefatura de Gabinete también recibió la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que anteriormente dependía del Ministerio del Interior. Esta secretaría incluye importantes organismos como la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), así como el Fondo Nacional del Turismo. Este último sector ha sido identificado como de particular interés para Karina Milei, hermana del Presidente.

A pesar de esta expansión de áreas, desde el entorno de Adorni se evalúa el traspaso de otras entidades, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), al Ministerio de Economía, en búsqueda de una mayor racionalización administrativa.

Con la salida de Migraciones, Renaper y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, el Ministerio del Interior, ahora bajo la conducción de Diego Santilli, se perfila con una cartera más acotada. Su función principal, según trascendió, será la negociación y el establecimiento de lazos con gobernadores, intendentes y legisladores nacionales. Santilli ya venía ejerciendo estas funciones de manera informal y asumió formalmente su cargo este martes, tras la renuncia de Lisandro Catalán.

Un encuentro clave entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich este martes: «Desayuno de trabajo»

En un gesto que subraya la coordinación entre las áreas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió un «desayuno de trabajo» con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según información oficial del gobierno.

El encuentro se dio a conocer con una imagen compartida de ambos funcionarios.