Diego Santilli jura ante Javier Milei como ministro de Interior: su agenda, reuniones y el acto en Casa Rosada

El contador público y miembro de La Libertad Avanza Diego Santilli jurará como titular del Ministerio del Interior ante el presidente de la Nación, Javier Milei. El político comunicó su nuevo rol político días atrás a través de las redes oficiales de La Libertad Avanza (LLA)

El funcionario oficializó el viernes su renuncia a la Cámara de Diputados para poder ejercer su nuevo puesto político. El Presidente de la Nación Javier Milei compartió el anuncio del nuevo diputado y destacó «Estoy convencido de que Santilli continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores, pilares fundamentales para construir esta nueva argentina» escribió Javier Milei en su cuenta oficial de «X».

En las elecciones legislativas del 27 de octubre de 2025, Santilli fue electo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la lista de La Libertad Avanza, triunfando con el 41,45%, contra el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana.



Diego Santilli como ministro de Interior: su agenda y primeras decisiones

Uno de los primeros movimientos por parte de Diego Santilli fue sostener reuniones con algunos de los gobernadores provinciales, como el Gobernador de la provincia de Chubut Ignacio Torres, quien compartió cómo fue la primera medida: “Me reuní con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, para seguir avanzando en el compromiso de eliminar las retenciones al petróleo en Chubut. También debatimos sobre el Presupuesto 2026 y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias» compartió Torres.

El nuevo ministro mencionó que espera pactar nuevos planes y reuniones con los mandatarios provinciales a lo largo del país, pero destacó que no sostuvo diálogos con el Gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Santilli detalló que no se comunicó con el gobernante debido a pensamientos políticos: «Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, no adhirió a Ley Antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?», destacó Santilli.

El anuncio de su nuevo cargo se realizará el martes 11 de noviembre a las 15hs en el Salón Blanco de Casa Rosada. Para el acto del martes se informó que estarán presentes funcionarios del Gobierno Nacional y familiares de Santilli. A su vez estará presente el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

