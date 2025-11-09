Gabinete de Javier Milei: cómo se reorganizó el mapa de poder interno y las incógnitas que se revelarán esta semana

El Gobierno de Javier Milei hizo cambios en el Gabinete luego de la victoria en las elecciones legislativas. Se confirmaron puestos y se consolidaron nuevos liderazgos. Además, Nadia Márquez, la senadora electa de Neuquén, podría quedar en el segundo escalón de la sucesión presidencial. Se espera una semana con novedades en las estructuras de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio del Interior, encabezadas por Manuel Adorni y Diego Santilli, respectivamente.

Los roles que se consolidaron en el Gobierno de Javier Milei

Con la victoria del pasado 26 de octubre, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se consolidó en el liderazgo interno. El medio Infobae señaló que dentro de sus esferas, por parte del Poder Ejecutivo, Manuel Adorni – que ya tomó juramento con el Jefe de Gabinete – será quien concretará algunos cambios clave. Por el lado, de la Cámara de Diputados, Martín Menem , mantendrá su rol central en la actividad legislativa.

Además, tras los comicios y el triunfo de La Libertad Avanza se fortaleció Eduardo “Lule” Menem como armador nacional y de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.

Patricia Bullrich será la jefa del bloque en el Senado, pero sin presidencia provisional

En el Senado la jefa de bloque será Patricia Bullrich. No tendrá la presidencia provisional y ese puesto lo podría ocupar la legisladora neuquina Nadia Márquez. “Tiene sentido porque son funciones estrictamente diferentes”, indica una fuente de LLA que integrará ese recinto en semanas, según citó el sitio de Buenos Aires.

En lo que se refiere al diálogo con los gobernadores quedará en manos del ministro del interior, Diego Santilli. Algo que confirmó el propio presidente cuando anunció su nombramiento. Esta semana podría darse la jura.

«No ayudaba que sea ministro del Interior«, dijeron a Infobae sobre Santiago Caputo, desde el propio entorno del asesor presidencial. Era uno de los puestos que trascendió que podría ocupar antes que se nombrara a Santilli. Pero por el momento se optó que se mantenga activo más desde un rol de informalidad.

Medios nacionales también indicaron que se creó un nuevo grupo de WhatsApp con la renovada Mesa Política que se conformó. Hay seis dirigentes. Uno de los objetivos es coordinar las negociaciones con los actores políticos. Uno de los reclamos que hubo dentro los propios integrantes de La Libertad Avanza es que había una duplicidad de interlocutores.

Cambios en el Gabinete de Javier Milei: habrá definiciones esta semana

Hay dudas que se espera se disiparán esta semana. Se revelará cómo se estructurarán la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior. Lo que se dejó entrever desde el propio Gobierno nacional es que Adorni se quedará con la secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, presidido por Daniel Scioli. También que se anexará la Secretaría de Comunicación y Prensa.

En el área de Santilli, también se conocerá en los próximos días quién ocupará el cargo como secretario de Provincias y Municipios. No trascendió aún ningún nombre.

Fuentes de Casa Rosada también señalaron que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, seguirá en el cargo, pese a que antes de las elecciones era uno de los que iba a dejar el equipo luego de los comicios.

El Gobierno de Javier Milei y una reunión con gobernadores

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, recibirán este lunes a otros gobernadores más para avanzar en la búsqueda de consensos que les encomendó el presidente Javier Milei para impulsar las reformas de segunda generación. Se trata de los mandatarios Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba) que mañana visitarán Casa Rosada en lo que configura la primera ronda preliminar de diálogo. El salteño Gustavo Sáenz es otro de los que podría también asistir.

Adorni y Santilli optaron por hacer rondas bilaterales con gobernadores. “Es mejor que ellos conozcan nuestra agenda y nosotros la de ellos. Después vendría una más general que debería ser la frutilla del postre para lo que nosotros queremos negociar en primer término, que es el Presupuesto”, señalaron los funcionarios que encabezarán estos encuentros.